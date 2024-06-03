İtalya\'da sel sularında mahsur kalan 3 arkadaş hayatını kaybetti

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İtalya'da üç arkadaş, bir birlerine sarıldıktan saniyeler sonra sel sularına kapılıp hayatını kaybetti.

X'te yayınlanan görüntülerde, 20 yaşındaki Patrizia Cormos, 23 yaşındaki Bianca Doros ve 25 yaşındaki Cristian Molnar'ın çalkantılı bir nehirde dizlerine kadar suya batmış halde durdukları görülüyor.

Günlerce süren şiddetli yağmurun ardından su tehlikeli seviyelere yükseldi ve grup, nehrin ortasında küçük bir çakıl adacığında mahsur kaldı. Udine itfaiye şefi Giorgio Basile, grubu kurtarmak için umutsuzca onlara bir ip attığını, ancak onların 'sel sularına kapılıp gittiklerini' izlediğini belirtti.

Bugün, Ms. Cormos ve Ms. Doros olduğuna inanılan iki ceset olay yerinden 1 km uzaklıkta bulundu. İtfaiye ekibi, "Üçüncü kayıp kişiyi bulana kadar durmayacağız" diyerek Mr. Molnar için aramaya devam ediyor.

Kadınlardan biri, Cuma günü saat 13.35'te polise acil durum çağrısı yaptı ve itfaiyeciler hızla geldi. Yakındaki bir köprüden bir itfaiyeci, onlara birlikte kalmalarını söyledi ve onlar da denge sağlamak için birbirlerine sarıldılar.

Bir itfaiyeci korkmuş arkadaşlara, "Birlikte kalın, birbirinize sarılın" dedi. Ancak daha sonra dehşet içinde "Oh hayır - aman tanrım" dediği duyuluyor. Ne yazık ki, tutunamadılar ve acil durum ekiplerinin izlediği anlarda süpürülüp gittiler.

Arkadaşlar, Udine yakınlarındaki Premariacco Plajı'na arabayla gitmiş ve nehre inmişlerdi. Ms. Doros Romanya'dandı ve erkek arkadaşıyla birlikte İtalya'da ailesini ziyaret ediyordu. Erkek arkadaşı da Rumen'di. Udine Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisi olan Ms. Cormos, sınavını bitirdikten sonra annesinden bu geziye gitmek için izin istemişti.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya göre, annesi ona 'yorgun olduğu için gitmemesini' söylemişti. Ancak kızı, 'biraz takılıp birkaç fotoğraf çekeceklerini' söyleyerek karşılık vermişti. 'Anne hadi, kızma', demişti.

Cuma gününden beri acil durum ekipleri drone, bot ve dalgıçlarla nehri arıyor. Kadınlardan birine ait olan ve acil SOS çağrısını yapan cep telefonunu içeren bir çanta bulundu.

Yerel belediye başkanı Michele De Sabata, üç genç arkadaş için taziyelerini ifade etti. Yerel halkın, nehrin nasıl hızlı değişebileceğini çok iyi bildiğini ve 'üç çocuğun güneşli havada geldiklerini, ne olacağını bilemeyeceklerini' söyledi. 'Sadece birkaç dakika sürdü', dedi.

Son haftalarda, fırtınalar ve şiddetli yağışlar Kuzey İtalya'nın birçok yerini su altında bıraktı. Acil durum ekipleri, insanları evlerinden kurtarmak için botlar kullandı ve birçok araba yollarda sular altında kaldı. Veneto bölgesi valisi, havayı 'su bombası' olarak tanımladı. Milano, iki nehrin taşması sonucu sular altında kaldı ve seyahat hizmetleri ağır şekilde aksadı.