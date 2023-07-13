İtalya'da Taciz Kararına Protesto: İnsanlar Kendi Elleriyle Taciz Videoları Yayınladı

İtalya'da birhakimin 10 saniyeden kısa süren elle yapılan tacizlerin oluşturmadığına yönelik kararını protesto etmek için öfkeli İtalyanlar, elleri ile kendilerini taciz ettikleri videolar yayınladı.

Tartışmalı karar, kız öğrenciyi taciz ettiğini kabul eden ancak bunun sadece bir şaka olduğunu ileri süren bir adamın beraatine neden oldu.

İtalya'daki erkekler ve kadınlar, Instagram ve TikTok'a giderek, 10 saniyeden geriye doğru sayan bir zamanlayıcı eşliğinde göğüslerini ve göğüslerini okşadıkları videoları yayınlıyorlar.

Bazıları da tacizinbir şaka olduğunu fark etmediklerine dair alaycı bir şekilde gülerek, dokuz saniye boyunca sürekli olarak kendilerini okşarlar ve zamanlayıcı bitmeden hemen önce dururlar.

Sıklıkla #10secondi veya "palpata breve" (İtalyanca'da "kısa bir taciz") etiketleriyle işaretlenen bu videolar, özellikle bir cinsel saldırı sırasında 10 saniyenin ne kadar rahatsız edici bir süre olabileceğini göstermek amacıyla çekilmiştir.

Taciz Davasına Tepki

Videolar, Roma'daki bir lisede hademe olan 66 yaşındaki Antonio Avola'nın, okul merdiveninde 17 yaşındaki bir kız öğrenciyi taciz ettiğini kabul ettiği davanın yargıcının kararına tepki olarak çekildi.

Nisan 2022'de , kız sınıfa bir arkadaşıyla yürürken Antonio kıza arakadan sinsiceyaklaştı, pantolonunu aşağı çekti ve kalçasını ve iç çamaşırını okşadı.

BBC'ye göre, kız şok içinde tepki verdiğinde Avola ona "Aşkım, şaka yaptığımı biliyorsun" dediğini söyledi.

Kız, olayı polise bildirdikten sonra Avola, ona dokunduğunu kabul etti ancak bunun sadece bir şaka olduğunu ısrarla söyledi.

Roma'daki kamu savcıları, neredeyse dört yıl hapis cezası ve cinsel saldırı suçlaması talep etmelerine rağmen, bu hafta bir hakim suçlamaları reddetti ve Avola'yı masum ilan etti.

Hakim, tacizin "suç oluşturmadığını" çünkü 10 saniyeden fazla sürmediğini iddia etti.

Protestolar Sosyal Medyada Büyüyor

İlk 10 saniyelik videoyu yayınlayan White Lotus aktörü Paolo Camilli oldu ve bir dizi önde gelen İtalyan influencer kısa süre sonra kendi videolarıyla takip etti.

Birçok gönderide, zamanlayıcıların sona ermesinin ardından videolardaki insanlar karara olan hoşnutsuzluklarını ifade ediyor ve hiç kimsenin herhangi bir süre boyunca başkasına dokunma hakkı olmadığını savunuyorlar.

Davanın merkezindeki kız da davayla ilgili sonuçtan öfkelidir.

BBC'ye göre Corriere della Sera gazetesine şunları söyledi: "Hakimler, onun şaka yaptığına hükmetti mi? İyi ama, benim için hiçbir şaka değildi."

"Hemşire arkamdan hiçbir şey söylemeden yaklaştı. Ellerini pantolonumun içine koydu ve iç çamaşırlarıma girdi." dedi. "Kalçamı okşadı. Sonra, beni yukarı çekti - özel bölgelerime acı verdi. Benim için bu bir şaka değil. Bir gençle böyle 'şaka' yapmamalı."

"O birkaç saniye, hemşirenin beni ellemesine yetti."