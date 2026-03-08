İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran\'ı satan 2 ülke
08.03.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaların ardından İran'ın yıllardır kurduğu ''direniş ekseni'' beklenen askeri desteği vermedi. Rusya ve Çin tepkilerini diplomatik açıklamalarla sınırlı tutarken, Hamas, Husiler ve Hizbullah gibi bölgesel aktörlerin de farklı nedenlerle temkinli davranması, İran'ın sahada büyük ölçüde yalnız kaldığı yorumlarına yol açtı.

İran uzun yıllardır Rusya, Çin ve Orta Doğu'daki müttefikleriyle kurduğu "direniş ekseni" üzerinden güçlü bir jeopolitik blok görüntüsü oluşturdu. Kağıt üzerinde oldukça güçlü görünen bu yapı, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaların ardından sahada farklı bir tablo ortaya koydu.

TEPKİLER DİPLOMATİK AÇIKLAMAYLA SINIRLI KALDI

Savaşın başlamasıyla birlikte Rusya ve Çin'den gelen tepkiler daha çok diplomatik açıklamalarla sınırlı kaldı. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in saldırılarını kınayarak sivil kayıplar için başsağlığı mesajı verdi. Rusya ise saldırıları "nedensiz" olarak nitelendirerek İranlı liderlerin öldürülmesini eleştirdi. Ancak bu açıklamalar sahada doğrudan bir askeri destek anlamına gelmedi.

PEKİ NEDEN BÖYLE TAVIR TAKINDILAR?

Analistlere göre bu durumun arkasında iki farklı stratejik hesap bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna savaşında yoğun bir askeri ve siyasi yük altında olması, Moskova'nın yeni bir cepheye dahil olmasını zorlaştırıyor. Çin ise ideolojik bağlılıktan çok ekonomik ve diplomatik istikrarı önceleyen bir politika izliyor. Pekin'in İran petrolünü satın almaya devam etmesi mümkün görülse de, Orta Doğu'da doğrudan bir savaşa dahil olma ihtimali oldukça düşük değerlendiriliyor.

DİĞER CEPHEDE DE İRAN'IN İSTEDİĞİ OLMUYOR

Bu tablo, İran'ın yıllardır kurduğu bölgesel güç ağının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Ancak bu cephede de tablo Tahran'ın beklediği kadar güçlü görünmüyor.

HAMAS, GAZZE'DE YIPRANDI

Hamas'ın Gazze'de ağır kayıplar vermesi, Yemen'deki Husilerin uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yıpranmış olması ve Hizbullah'ın Lübnan'daki iç dengeleri gözetmek zorunda kalması, İran'ın bölgesel destek kapasitesini sınırlayan faktörler arasında gösteriliyor.

HİZBULLAH CEPHESİNDE TEREDDÜT VAR

Özellikle Hizbullah cephesinde yaşanan tereddüt dikkat çekiyor. İsrail-Lübnan sınırındaki yıllardır süren gerilim ve Lübnan içindeki ekonomik ve siyasi kriz, örgüt içinde İran adına daha geniş bir savaşa girmenin maliyeti konusunda ciddi tartışmalara yol açmış durumda.

ÇIKAR TEMELLİ İTTİFAKLAR, RİSKLER BÜYÜDÜĞÜNDE...

Uzmanlara göre tüm bu gelişmeler, uluslararası siyasetin temel gerçeklerinden birini yeniden ortaya koyuyor: çıkar temelli ittifaklar, riskler büyüdüğünde çoğu zaman beklenen dayanışmayı göstermeyebiliyor. İran'ın karşı karşıya kaldığı tablo da tam olarak bu gerçeğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası İlişkiler, İsrail, Güncel, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke - Son Dakika

Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:36:32. #7.12#
SON DAKİKA: İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.