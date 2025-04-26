İyilik Gemisi Sudan\'a Yola Çıktı

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın öncülüğünde hazırlanan 110 konteynerlik İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan, Sudan'a doğru yola çıktı. 2'nci İyilik Gemisi'nin bin 605 tonluk insani yardım malzemesi barındırdığı öğrenildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Sudan için hazırlanan İyilik Gemisi, yardım malzemelerinin yüklenmesinin ardından Mersin Uluslararası Limanı'ndan Sudan'a doğru yola çıktı. Türkiye'deki İHH bağışçılarının destekleriyle temin edilen 57 konteyner gıda, 32 konteyner giyim, 3 konteyner battaniye ve 18 konteyner hijyen malzemesinin bulunduğu yardımlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ve Mersin'deki İHH Lojistik merkezlerinde toplandıktan sonra Mersin Uluslararası Limanı'na taşındı. Burada, toplam 110 konteyner gemiye yüklendi.

'İYİLİK GEMİSİ: SEVGİ VE DOSTLUK TAŞIYOR'

Gemi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İHH Uluslararası Programlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Kaya, Sudan'da devam eden insani krizin en kısa sürede sona ermesini temenni ettiklerini belirterek, "Yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra gemimiz Port Sudan'a hareket edecek. Yardımlar orada koordine şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu sadece bir insani yardım değil, Türk halkının sevgisini ve dostluğunu da taşıyan bir iyilik yolculuğu olacak," dedi.

Kaya ayrıca, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'a toplam 211 konteyner ve 3 bin 155 ton insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını, bu gemiyle birlikte toplam yardım miktarının 321 konteyner ve 4 bin 760 ton olacağını söyledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun da törende yaptığı konuşmada, Sudan halkının yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalmadıklarını ifade etti. Göksun, "İHH olarak Sudan'daki insani dramı bir an olsun unutmadık. Gemiye yüklenen her bir koli, Türk halkının şefkatini ve kardeşlik duygusunu taşıyor. Bu süreçte bizlere destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'BU DESTEĞİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ise törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Sudan'a sunduğu destekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Eltayeb, "Türk halkı yalnızca yardım göndermiyor, aynı zamanda sevgisini ve kardeşliğini de bizlerle paylaşıyor. Gazze'de, Sudan'da ve İslam coğrafyasının farklı noktalarında yaşanan sıkıntılar uluslararası komploların eseridir. Yakın zamanda bu savaşın sonlanmasını ve yeniden inşa sürecine başlamayı umut ediyoruz. Türkiye'nin desteğini asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Gemi, yapılan törenin ardından yükleme işleminin tamamlanması ile Sudan'a hareket etti.