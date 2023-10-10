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İzmirli YouTuber Burak Durgun, video çekmek için gittiği Şili'de soyuldu - Son Dakika

İzmirli YouTuber Burak Durgun, video çekmek için gittiği Şili'de soyuldu

Son Güncelleme: 10.10.2023 13:42

İzmirli YouTuber Burak Durgun, seyahat ve video çekimi için gittiği Şili'de, 3 kişi tarafından şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle soyuldu. Bankanın güvenlik kameralarına da yansıyan soygunun ardından hırsızlardan şikayetçi olan genç yayıncı, Şilili polislerin hırsızları tanımasına rağmen bir şey yapmadıklarını öne sürdü.

İzmirli YouTuber Burak Durgun, seyahat ve video çekimi için gittiği Şili'nin Kalama şehrinde, para çekmek için bankaya girdiği esnada soyuldu. Değerli eşyaları ve paraları çalınan fenomen, Şilili polislerin kendisine yardımcı olmadığını ileri sürdü.

3 KİŞİ TARAFINDAN SOYULDU

ATM önünde para çektiği esnada soygunculardan biri, Durgun'un çantasına kötü kokan bir sıvı sıkarken, bir diğer soyguncu ise YouTuber'ın çantasının pislendiğini söyleyerek oyaladı. Değerli eşyalarını sakladığı çantasını yere bırakan genç sırt çantasını temizlerken, üçüncü soyguncu değerli eşyaların olduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Arkasını döndüğünde durumu fark eden genç YouTuber, hırsızların arkasından koşsa da hiç bir ize rastlayamadı. Durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi olan Durgun, polislerin kendilerine yardımcı olmadığını, kaybettiği paraları öğrenip kendilerine güldüğünü ve dalga geçtiklerini söyledi.

İzmirli YouTuber Burak Durgun, Şili'de soyuldu

HIRSIZIN EVİNE BASKIN YAPILDI

Bütün değerli eşyalarını ve paralarını soyguncuya kaptıran Burak Durgun, kendisini soyan hırsızların peşine düştü. Çantasına kötü kokan sıvıyı sıkan soyguncuya, olayın ertesi günü rastladığını söyleyen Durgun, hırsızı yakaladığını ve polis çağırarak adamın evine baskın yaptırdığını videosunda anlattı. Soyguncunun evine yapılan baskında herhangi bir eşyasına rastlamadığını söyleyen Durgun, soyguncuların bölgede turist avına çıktıklarını ve düzenli olarak turistlerin çantalarını çaldıklarını öğrendiğini ifade etti.

İzmirli YouTuber Burak Durgun, Şili'de soyuldu

"BURAYA SAKIN GELMEYİN"

Mahkemeye çıkarılan soyguncunun Perulu olduğunu, kaçak olarak Şili'de ortaya çıktığı için 2 ay tutuklu kalacağını belirten Durgun, "Buraya sakın gelmeyin, değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayın, kimliklerinizi saklayın" dedi.

İzmirli YouTuber Burak Durgun, Şili'de soyuldu
İzmirli YouTuber Burak Durgun, Şili'de soyuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İzmirli YouTuber Burak Durgun, video çekmek için gittiği Şili'de soyuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmirli YouTuber Burak Durgun, video çekmek için gittiği Şili'de soyuldu - Son Dakika
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