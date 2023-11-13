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İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi - Son Dakika

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi

13.11.2023 23:49  - Güncelleme: 00:48

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara roket saldırıları düzenledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.

ÇOK SAYIDA ZIRHLI ARACI İMHA ETTİLER

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde kara harekatına devam eden İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı. Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği açıklandı.

Hamas, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Hamas, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi

ÖLENLERİ SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi - Son Dakika
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