Japonya'da Bebek Pazarı Düşüş Yaşıyor, Yetişkin Pazarı Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Japonya'da Bebek Pazarı Düşüş Yaşıyor, Yetişkin Pazarı Yükseliyor

Japonya\'da Bebek Pazarı Düşüş Yaşıyor, Yetişkin Pazarı Yükseliyor

Japonya'da doğum oranlarının rekor düşüş yaşaması sonucunda bir bez üreticisi firma, bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yönelmeye karar verdi. Ülkede ileri yaş grubunu hedefleyen bez satışları, bebek bezi satışlarını geride bıraktı. Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşen doğum oranları, ülke için bir kriz haline geldi. Benzer şekilde Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Çin gibi diğer Asya ülkelerinde de doğurganlık oranları düşüş gösteriyor.

27.03.2024 08:41  Güncelleme: 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya’da bez üreticisi bir firma, doğum oranlarındaki rekor düşüş sonrası bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yöneldiğini duyurdu.

Japonya nüfusu hızla yaşlanıyor.

Ülkede ileri yaştakileri hedefleyen bez satış pazarı, bebek bezi pazarını geçti.

Japonya'da 2023'te 758.631 dünyaya geldi. Bu bir önceki yıla göre yüzde 5,1’lik bir azalmayı gösteriyor.

Bu aynı zamanda ülkede 19. yüzyıldan bu yana kaydedilen en düşük doğum sayısı oldu.

1970'li yıllarda bu rakam yıllık iki milyonun üzerindeydi.

Oji Holdings’ten yapılan açıklamada, 700 milyon bebek beziyle zirveye ulaşılan 2001 yılından bu yana üretimin düştüğü kaydedildi. Şirket bu yıl 400 milyon bebek bezi ürettiğini duyurdu.

Japonya'nın en büyük bebek bezi üreticisi Unicharm, 2011 yılında yetişkin bezi satışlarının bebek bezlerini geride bıraktığını açıklamıştı.

Ülkede istikrarlı şekilde büyüyen yetişkin bezi pazarının değerinin 2 milyar doları aştığı kaydediliyor.

Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u 65 yaş ve üzerinde. Geçen yıl 80 yaşın üzerindekilerin oranı ilk kez %10'u aştı.

Mevcut durum dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Japonya için bir kriz haline geldi.

Japon hükümetinin nüfusun yaşlanmasına çözüm bulma çabaları da şu ana kadar başarılı olamadı.

Çocuklu ailelere sağlanan destekler gibi teşvik paketleri doğum oranlarını artırmıyor gibi görünüyor.

Uzmanlar, evlilik oranlarının düşük olması, daha fazla kadının işgücüne katılması ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması gibi nedenlerin bu durumda rol oynadığını kaydediyor.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida durumun ciddiyetini vurgulamak için geçen yıl, “Japonya işler bir toplum olma noktasında sınırda” demişti.

Ancak Japonya yalnız değil. Doğurganlık oranları, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore'de de istikrarlı şekilde düşüyor.

Çin’de de 2023'te üst üste ikinci yıl düşüş kaydedildi.

Pekin, tıpkı Japonya gibi doğum oranlarını artırmak için çeşitli teşvikler uygulamaya koydu.

Kaynak: BBC

Güney Kore, Hong Kong, Singapur, Japonya, Tayvan, Japon, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da Bebek Pazarı Düşüş Yaşıyor, Yetişkin Pazarı Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD'de veriler ve Fed yetkililerinin sözleri varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir
    09:09 ABD'de veriler ve Fed yetkililerinin sözleri varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir

    Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik risk iştahını törpülerken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

  • Asırlık Hatim Geleneği Bayburt'ta Yaşatılıyor
    08:57 Asırlık Hatim Geleneği Bayburt'ta Yaşatılıyor

    Bayburt'ta asırlık camilerde hatim geleneği, Ramazan ayında yoğun katılım ile devam ettiriliyor. Tarihi Ulu Cami başta olmak üzere şehirdeki cami ve Kur'an kurslarında hatim geleneği Bayburtlu vatandaşlar tarafından özenle yaşatılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar, camilere akın ederek hatimleri dinliyor ve Ramazan ayının manevi atmosferini hissediyorlar. Ayrıca, cami imam hatipleri tarafından okunan Kur'an ile hatimler tamamlanıyor. Bayburtlular, asırlık geleneği yaşatarak camileri boş bırakmıyorlar.

  • Okyanus Yüzeyinin Altında Devasa Maden Yatakları Bulunuyor
    07:42 Okyanus Yüzeyinin Altında Devasa Maden Yatakları Bulunuyor

    Okyanus yüzeyinin binlerce metre altında, devasa maden yatakları bulunuyor.

  • Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı
    04:27 Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı

    289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da Lula da Silva ile görüştü
    03:52 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da Lula da Silva ile görüştü

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Macron, Amazon bölgesindeki Belem kentinde Lula da Silva ile bir araya geldi ve kakao geliştirme projesini ziyaret etti. Ayrıca Macron, Kayapo Kabilesinden Raoni Metuktire'ye 'Ulusal Nişan' vereceğini açıkladı.

BBC

08:20 Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi
08:13 Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı İşte gündem olan sorunun yanıtı Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı
07:38 İstanbul Fatih’te çarşaflı kadına sokak ortasında dayak: 50 liramı ver lan, senin Allah’ını kitabını İstanbul Fatih'te çarşaflı kadına sokak ortasında dayak: 50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını
02:50 6-1’lik mağlubiyet sonrası Montella’yı küplere bindiren soru: Cevap vermeyeceğim çünkü bu bir provokasyon 6-1'lik mağlubiyet sonrası Montella'yı küplere bindiren soru: Cevap vermeyeceğim çünkü bu bir provokasyon
00:03 ABD’nin insani yardımlar için kuracağı Gazze’deki geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak ABD'nin insani yardımlar için kuracağı Gazze'deki geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
08:19 Sinem Kobal’ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı
07:44 İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu
03:11 Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu
00:13 Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS’ye girdiler mi Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 09:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da Bebek Pazarı Düşüş Yaşıyor, Yetişkin Pazarı Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement