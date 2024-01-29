 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'nın Ay'a iniş yapan uzay aracı SLIM, güneş paneli sorununu çözdü - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Japonya'nın Ay'a iniş yapan uzay aracı SLIM, güneş paneli sorununu çözdü

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren SLIM uzay aracındaki güneş paneli sorununun çözüldüğünü duyurdu. Araç, güneş panellerinin yanlış yöne bakması nedeniyle uyku moduna alınmıştı. Güneş'in açısının değişmesiyle araç tekrar sinyal göndermeye başladı. Ancak aracın ne kadar keşif yapabileceği henüz bilinmiyor. Japonya, SLIM ile Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran beşinci ülke oldu.

Japonya\'nın Ay\'a iniş yapan uzay aracı SLIM, güneş paneli sorununu çözdü
29.01.2024 - 22:41,  Güncelleme: 22:52
Abone Ol

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), umartesi günü Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren ancak güneş panellerindeki sorun nedeniyle "uyku moduna" alınan uzay aracı SLIM'deki sorunun çözüldüğünü duyurdu.

JAXA'ya göre ilk etapta güneş panelleri yanlış yöne baktığı için güç üretemeyen araç, Güneş'in açısının değişmesiyle yeniden sinyal göndermeye başladı.

Fonksiyonlarını geri kazanan aracın ne kadar keşif yapabileceği şimdilik bilinmiyor.

Japonya, SLIM ile Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran beşinci ülke olmuştu. Bunu başaran diğer ülkeler; ABD, eski Sovyetler Birliği, Çin ve Hindistan,

Kapatılmadan önce, SLIM'in son durumuyla ilgili ayrıntıların yanı sıra Ay yüzeyine inişiyle ilgili görüntü ve veriler elde edilmişti.

JAXA ekibi, "Çok sayıda verinin elde edildiğini teyit ettikten sonra rahatladık ve heyecanlanmaya başladık" demişti.

Ay'a iniş yapmak isteyen uzay araçları genellikle Güneş'in doğu ufkunda yükseldiği "Ay gününün" erken saatlerinde inmeye çalışıyor.

Böylece Güneş batıda batmadan önce yaklaşık iki "dünya haftası" süren bir aydınlık dönemi olur. Bunu ise iki haftalık karanlık takip ediyor.

SLİM yanında iki küçük keşif aracı taşıyordu ve JAXA'nın elde ettiği verilere göre bunları inişten hemen önce planlandığı gibi fırlatmayı başardı.

Araçta ayrıca Ay'daki jeolojik yapıyı incelemek için bir kızılötesi kamera da bulunuyor.

İstatistiklere bakıldığında Ay'a iniş yapmak oldukça zor. Şimdiye kadar yapılan tüm denemelerin sadece yarısı başarılı oldu.

Özel bir Amerikan misyonu bu ayın başında fırlatıldıktan kısa bir süre sonra bir itici güç arızası nedeniyle iniş yapmaktan vazgeçti.

Bir başka ticari ABD misyonu ise Şubat ayı sonunda şansını deneyecek.

Japonya bu misyonuyla Ay’da su ve insan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli diğer maddeleri bulmaya çalışmayı hedefliyor.

Japonya'nın uzay ajansı ayrıca, Moon Sniper ismi verilen aracın kullandığı hassas iniş teknolojisi sayesinde oksijen, su ve yakıt kaynaklarının bulunma ihtimali olan Ay’ın engebeli kutuplarını keşfetmeyi umuyor.

SLIM projesi üzerinde yirmi yılı aşkın bir süredir çalışılıyordu. Bu, JAXA'nın 2022'de OMOTENASHI iniş aracıyla iletişimini kaybetmesinin ardından Ay’a ikinci iniş girişimi.

JAXA, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis programının bir parçası olarak Ay’a önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir astronot göndermeyi hedefliyor.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Japonya, Güneş, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'nın Ay'a iniş yapan uzay aracı SLIM, güneş paneli sorununu çözdü - Son Dakika

BBC

22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31
Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45
Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05
ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08
Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07
İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

Son Dakika
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45 Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05 ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08 Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07 İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor
19:33 Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne
19:09 Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 23:11:44. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'nın Ay'a iniş yapan uzay aracı SLIM, güneş paneli sorununu çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement