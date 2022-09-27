Japonya eski başbakanı Şinzo Abe için düzenlenen 11 milyon dolarlık devlet töreni Japonya'yı karıştırdı! Törene harcanan meblağ protesto edildi

2012-2020 döneminde görev yapan " Japonya'nın en uzun süre koltukta kalan başbakanı" unvanlı Şinzo Abe'nin 8 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede şok etkisi yaratmıştı. Tokyo'da aile mensupları ve yakın dostlarının katıldığı 12 Temmuz'daki özel merasim sonrası Başbakan Kişida Fumio hükümetinin Şinzo Abe için devlet töreni düzenlenmesi kararı almasıysa büyük tepkiye yol açtı. Protestocular, 'Devlet törenine hayır' sloganları attı.

KRALİÇE'NİN GÜNLER SÜREN CENAZESİNE 8 MİLYON DOLAR HARCANMIŞTI

Masrafları 11 milyon doları aşan devlet töreninin, 8 Eylül'de hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in dünya liderlerinin akın ettiği cenaze töreninden bile pahalıya mal olması Japonya'da kriz çıkardı. Kraliçe'nin 10 gün süren ve İngiltere'de eleştirilere yol açan cenaze töreninin masrafları resmi makamlarca açıklanmadı ama 8 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

ABE İÇİN DÜZENLENEN TÖREN 11 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Abe için bugün Tokyo'da düzenlenen merasiminse Japon hükümetine 11,16 milyon dolara mal oldu. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği törene, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi dahil 217 ülkeden 700 üst düzey konuk katılıyor.

KÜLLERİ EŞİ TARAFINDAN TAŞINDI

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın yeniden egemenliğini kazandığı 1951 San Francisco Barış Anlaşması'na imza atan başbakan olarak tanınan Yoşida Şigeru için 1967'de yapılan törenden bu yana ülkede bir başbakan için düzenlenen ikinci devlet töreni. Yurt dışından gelen konukların ağırlanması, törenin güvenliği, ekipman ve lojistik masraflarının yüksekliği dikkat çekiyor. Tokyo'da düzenlenen resmi törende Abe'nin külleri, askeri bando ve top atışları eşliğinde eşi Akie Abe tarafından taşındı.

"DEVLET TERÖRÜNE HAYIR" PANKARTI AÇILDI

Cenazenin Meclis müzakeresi olmadan ve Japonya'da enflasyonun yükseldiği bir dönemde halkın vergileriyle gerçekleşmesi büyük tepkiye yol açtı. Tören sırasında Tokyo'da yüzlerce kişi "Devlet törenine hayır" pankartlarıyla protesto gösterisi düzenledi. Merasimin düzenleneceği Nippon Budokan Salonu yakınlarında düzenlenen yürüyüş nedeniyle polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tartışmalı cenaze ve iktidar partisi ile tartışmalı "Moon Tarikatı" arasındaki ilişkiler, Kişida hükümetini de sarstı. Son dönemde Kişida'nın partisine kamuoyu desteği düşmeye başlarken Japon Başbakan, geçen ay başında kabine değişikliğine gitmiş, kiliseyle bağlarını itiraf eden bakanlar görevden alınmıştı.