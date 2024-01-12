Jeffrey Epstein\'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti

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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu cinsel istismar ağı, dünya gündemine bomba gibi düşerken ortaya çıkan detaylar kan donduruyor. 2015 yılında polise itirafta bulunan genç bir kızın Epstein'in bin dolar vermek isteyerek kendisine tecavüz ettiğini söylediği ortaya çıktı.

2015 yılında Epstein'e yönelik suçlamaları içeren davanın kayıtları üzerindeki gizlilik geçtiğimiz hafta çarşamba günü kaldırıldı. Mahkemenin bu kararının ardından dosyada yüzlerce ismin yer aldığı anlaşıldı. Her gün yeni detayların ortaya çıktığı Jeffrey Epstein olayın dünya gündemine bomba gibi düştü. Son olarak 18 yaşındaki bir genç kızın tecavüz itirafı gündeme geldi.

GENÇ KIZIN İTİRAFLARI KAN DONDURDU

2005 yılında meydana gelen olayda; polisler tarafından uyuşturucu bulundurma suçundan tutuklanan 18 yaşındaki genç kadın, soruşturma sırasında polise pazarlık etmek istediğini söylerek yerel bir pedofil hakkında bilgi vermek istediğini ifade etti.

BİN DOLAR VERMEK İSTEYİP GENÇ KIZA TECAVÜZ ETTİ

Bir lise arkadaşı tarafından kandırıldığını söyleyen genç kız, yıllarca Jeffrey Epstein'in malikanesini ziyaret ettiğini belirtti. Epstein'in malikenesine ilk kez 16 yaşında gittiğini söyleyen kadın, ilk başlarda sadece mesaj yapmaya gittiğini ve daha sonra Epstein'in istediklerini yapmaya başladı. Onunla birlikte olmasını istediğinde ona "Hayır" diyen genç kız, adamın özel bölgesinde bir doğum kusuru olduğunu söyledi. Genç kızın bu söyledikleri, birçok mağdurun hikayesiyle de örtüşüyor.

Bir gün genç kızı bin dolar vermek isteyip Epstein, genç kızla ilişkiye girdi. Epstein'in teklifini kabul etmediğini vurgulayan kız, kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Kendisini güvende hissetmediğini ve Epstein'in kendisini öldüreceğini söyleyen genç kıza polis koruması verildi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.