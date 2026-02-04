Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
Dünya

Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Jeffrey Epstein\'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
04.02.2026 11:46
Jeffrey Epstein\'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Haber Videosu

ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı yeni otopsi ve olay yeri fotoğrafları, Jeffrey Epstein'in 2019'da cezaevinde ölümüyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde boynunda derin ve kanlı bir yara, morluklar ve hyoid kemiği kırığına işaret eden bulgular yer alırken, hücresinde parçalanmış çarşaflar, ilaç kutuları ve dağınık kablolar görüldü. Yeni deliller Epstein'in ölümüne dair şüpheleri güçlendirirken, bazı komplo teorisyenleri ölmediğini, kaçırıldığını iddia ediyor.

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanırken tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyalar yeniden gündemde... ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni belgeler ve fotoğraflar, Epstein'in ölümüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"BOYNUNUN ORTA KISMINDA..."

Yayımlanan yeni otopsi ve olay yeri fotoğraflarında, Epstein'in boynunun orta kısmında kanlı ve derin bir yara izinin bulunduğu net şekilde görülüyor. Adli tıp raporlarında bu iz "asıya bağlı boğulma" olarak değerlendirilirken, bazı uzmanlar görüntülerde boğulma vakalarında nadiren rastlanan hyoid kemiği (dil kemiği) kırığına işaret eden bulgular olduğunu öne sürüyor. Fotoğraflarda ayrıca Epstein'in gözlerinde kılcal damar çatlamaları ve boyun çevresinde çok sayıda morluk olduğu da kayıtlara geçti.

HÜCRESİNDEKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Dosyaya giren yaklaşık 90 olay yeri fotoğrafı ise Epstein'in 2019 yılında hayatını kaybettiği Metropolitan Correctional Center'daki (MCC) hücresinin ölüm gecesindeki durumunu gözler önüne serdi. Görüntülerde yatak çarşaflarının parçalanarak büküldüğü, hücre zemininde çok sayıda reçeteli ilaç kutusu bulunduğu ve elektrik kablolarının dağınık halde olduğu görüldü.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Yeni yayımlanan bu fotoğraflar, Epstein'in ölümüyle ilgili "intihar mı, başka bir senaryo mu?" tartışmalarını yeniden alevlendirirken, kamuoyunda soru işaretlerinin giderilmediği yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi.

İşte o fotoğraf kareleri;

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Otopsi, Güncel, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

