Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti
Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti

Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti
28.05.2026 14:47
Brezilya’da 27 yaşındaki Barbara Laura Souza Flix, “Brazilian Butt Lift” olarak bilinen kalça estetiği operasyonu sırasında hayatını kaybetti. Operasyon esnasında sağlık durumu kötüleşen genç kadının kalbi durdu. Doktorların yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonuç vermedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölüm nedeninin yağ embolisi olabileceği değerlendiriliyor. Aynı klinikte 2021 yılında da benzer bir ölüm yaşandığı ortaya çıktı.

Brezilya’da estetik operasyon sırasında yaşanan ölüm ülke gündemine oturdu. Belo Horizonte kentinde yaşayan 27 yaşındaki Barbara Laura Souza Flix, karın ve sırt bölgesinden alınan yağların kalça bölgesine enjekte edildiği “Brazilian Butt Lift” operasyonu için özel bir kliniğe başvurdu.

AMELİYAT SIRASINDA FENALAŞTI

Barbara Laura Souza Flix’in operasyon sırasında sağlık durumunun aniden kötüleştiği belirtildi. Tıbbi ekibin, yağ transferi işlemi sırasında genç kadının akciğer ventilasyon seviyelerinde ciddi düşüş fark ettiği aktarıldı.

Bir süre sonra kalbi duran genç kadına doktorların bir saatten fazla müdahale ettiği ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Yetkililer, Barbara’nın olay yerinde saat 12.20’de hayatını kaybettiğini açıkladı.

ŞÜPHE: YAĞ EMBOLİSİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre operasyon, Belo Horizonte’de bulunan Instituto Mineiro de Obesidade adlı özel merkezde gerçekleştirildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, genç kadının ölümüne yağ embolisinin neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis olay sonrası kliniğe giderek inceleme başlatırken, Barbara’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AİLESİ SORUŞTURMA TALEP EDİYOR

Satış danışmanı olarak çalışan Barbara’nın bekar olduğu ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi. Yakınları, genç kadının herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını söyledi.

Barbara’nın kuzeni Ingrid Ester Martins Picoreli, genç kadının yurt dışında yaşama hayalleri kurduğunu belirterek, “Çok neşeli, hayat dolu ve kararlı biriydi” dedi. Aile üyeleri ise operasyon süreci ve müdahale süresine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

AYNI KLİNİKTE BENZER ÖLÜM YAŞANMIŞ

Operasyonu gerçekleştiren doktorun Pablo Meneghetti olduğu belirtilirken, ne doktorun ne de kliniğin olayla ilgili detaylı açıklama yapmadığı aktarıldı. Öte yandan aynı klinikte 2021 yılında da 39 yaşındaki bir kadının benzer şekilde pulmoner emboli nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

“EN TEHLİKELİ ESTETİK OPERASYONLARDAN BİRİ”

“Brazilian Butt Lift” operasyonu, dünya genelinde en riskli estetik işlemler arasında gösteriliyor. Uluslararası plastik cerrahi kuruluşlarının 2018 yılında yayımladığı verilere göre, BBL operasyonlarında ölüm oranının 3 binde 1’e kadar yükseldiği belirtilmişti. Uzmanlar, bu oranın diğer estetik operasyonlara kıyasla çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

