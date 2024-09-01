Kamala Harris, Trump'ın Arlington Ulusal Mezarlığı eleştirisine yanıt verdi - Son Dakika
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Dünya

Kamala Harris, Trump'ın Arlington Ulusal Mezarlığı eleştirisine yanıt verdi

Kamala Harris, Trump\'ın Arlington Ulusal Mezarlığı eleştirisine yanıt verdi

ABD Başkan Adayı Kamala Harris, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki ABD askerlerini anma törenine ilişkin eleştirilere cevap vererek, mezarlığın siyaset yapılacak bir yer olmadığını belirtti. Harris, Trump'ın kendisine hizmet etmekten başka bir şeyi idrak edemeyen biri olduğunu ifade ederek, Amerikan kahramanlarının onurlandırılması gerektiğini vurguladı.

01.09.2024 12:35
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ABD Başkan Adayı Kamala Harris, geçen hafta Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret eden ve Afganistan tahliyesinde hayatını kaybeden ABD askerleri konusunda ABD Başkanı Joe Biden ve Harris'i eleştiren Donald Trump'a yanıt verdi. Harris, "Burası siyaset yeri değildir" dedi.

ABD Başkan Adayı Harris, yaptığı açıklamada, "Başkan Yardımcısı olarak Arlington Ulusal Mezarlığı'nı birkaç kez ziyaret etme ayrıcalığına sahip oldum. Burası ciddi bir yer; bu ulusa hizmet için en büyük fedakarlığı yapan Amerikan kahramanlarını onurlandırmak için bir araya geldiğimiz bir yer. Burası siyaset yapılacak bir yer değildir. Yine de bu hafta bildirildiği üzere Donald Trump'ın ekibi orada bir video çekmeyi tercih etti ve bu da mezarlık görevlileriyle bir tartışmaya yol açtı. Açık konuşayım: eski başkan, siyasi bir gösteri uğruna kutsal topraklara saygısızlık etti" dedi.

'KENDİSİNE HİZMET ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY BİLMEYEN BİR ADAM'

Harris, Trump'ın kendisine hizmet etmekten başka bir şeyi 'idrak edemeyen' biri olduğunu belirterek, "Bu adam, kendisine hizmet etmekten başka bir şeyi idrak edemeyen bir adamdır. Amerikalılar olarak hepimizin hemfikir olabileceği bir konu varsa o da gazilerimizin, askeri ailelerimizin ve hizmet üyelerimizin onurlandırılması, asla aşağılanmaması ve en yüksek saygı ve minnettarlığımızdan daha azıyla muamele görmemesi gerektiğidir. Bu basit ve kutsal görevi yerine getiremeyen birinin bir daha asla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mührünün arkasında durmaması gerektiğine inanıyorum. Sevgili ulusumuz ve aziz özgürlüklerimiz adına en büyük fedakarlığı yapan Amerika'nın tüm şehit kahramanlarının hizmet ve fedakarlıklarını her zaman onurlandıracağım. Onların yasını tutuyor ve onları selamlıyorum. Onları asla siyasileştirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

BİDEN VE HARRİS'E BECERİKSİZ DEMİŞTİ

ABD Başkan Adayı Trump, geçtiğimiz hafta Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret etmiş ve Kabil Havalimanı'nda 2021'de bombalı saldırı sonucu ölen 13 ABD askerini anmıştı. Trump, Afganistan tahliyesi konusunda Biden ve Harris'i eleştirerek, "Üç yıl önce Kamala ve Biden'ın beceriksizliği 13 savaşçının ölmesine, yüzlerce sivilin öldürülmesine, ağır yaralanmasına ve 85 milyar dolar değerinde dünyanın en iyi askeri teçhizatının Taliban'a terk edilmesine neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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