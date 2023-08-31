Kamerun ve Ruanda'da Yeni Askeri Atamalar

Afrika'da, Nijer'in ardından son askeri darbenin, kıtanın küçük ülkelerinden Gabon'da yapılması dikkatleri bu ülkeye çevirdi. Gabon'da askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı.

KAMERUN'DA ORDU KADROLARINA YENİ ATAMALAR

Dünyanın en yaşlı lideri olan, 41 yıldır görevine devam eden 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yaptı.

RUANDA'DA ÜST DÜZEY İSİMLER EMEKLİ EDİLDİ

Öte yandan yaklaşık 20 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve 2024'te de yeniden aday olmayı planlayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de orduda üst düzey birçok ismi emekliye ayırdı.

BENZERİ BİR DURUMDAN KORKULUYOR

Uzun yıllardır iktidarda olan 2 liderin, Gabon'daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi.