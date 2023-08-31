Kamerun ve Ruanda'da Yeni Askeri Atamalar - Son Dakika

Kamerun ve Ruanda'da Yeni Askeri Atamalar

Son Güncelleme: 31.08.2023 02:46

Gabon'da askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı. Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yaparken, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ise üst düzey isimleri emekliye ayırdı. İddialara göre, iktidarda uzun yıllar kalan bu liderler, Gabon'daki darbenin ardından benzer bir durumun kendi ülkelerinde yaşanmaması için önlem almaya çalışıyor.

Afrika'da, Nijer'in ardından son askeri darbenin, kıtanın küçük ülkelerinden Gabon'da yapılması dikkatleri bu ülkeye çevirdi. Gabon'da askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı.

KAMERUN'DA ORDU KADROLARINA YENİ ATAMALAR

Dünyanın en yaşlı lideri olan, 41 yıldır görevine devam eden 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yaptı.

RUANDA'DA ÜST DÜZEY İSİMLER EMEKLİ EDİLDİ

Öte yandan yaklaşık 20 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve 2024'te de yeniden aday olmayı planlayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de orduda üst düzey birçok ismi emekliye ayırdı.

BENZERİ BİR DURUMDAN KORKULUYOR

Uzun yıllardır iktidarda olan 2 liderin, Gabon'daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.
Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı. Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Kamerun ve Ruanda'da Yeni Askeri Atamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamerun ve Ruanda'da Yeni Askeri Atamalar - Son Dakika
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