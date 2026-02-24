Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi - Son Dakika
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York\'tan geldi
24.02.2026 18:51
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York\'tan geldi
ABD'nin kuzeydoğusunu vuran kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 49 santimetre olarak ölçüldüğü New York'tan gelen görüntüler ise ise kıyamet filmlerini aratmadı.

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.

KAR KALINLIĞI 75 SANTİME ULAŞTI

Yaklaşık 30 milyon kişiyi etkileyen kar fırtınası toplu taşıma seferlerini durdurdu ve seyahat yasaklarına neden oldu.En az beş eyalette kar kalındığı 60 santimetreye, bazı bölgelerde ise 75 santimetreye ulaşırken, yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 10 binden fazla uçuş da iptal edildi. Söz konusu fırtına, Rhode Island, New York ve Philadelphia'da en güçlü kar fırtınalarından biri olarak kayıtlara geçti.

GÖRÜNTÜLER KIYAMET FİLMLERİNİ ARATMADI

New York'taki Central Park'ta öğle saatlerinde kar kalınlığı 49 santimetre olarak ölçülürken, fırtına kentte 1869'dan bu yana yaşanan en güçlü 9'uncu kar fırtınası olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bölgeden gelen görüntüler ise kıyamet filmlerini aratmadı.

NEW YORK'TA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

New York'ta olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer sürücülerden yollardan uzak durmalarını istedi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, düzenlediği basın toplantısında ekiplerin aralıksız çalıştığını belirterek, sokakların temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çok sayıda temizlik işçisi, kar küreme aracı, polis ve acil durum personelinin seferber edildiğini söyledi. Mamdani, bu çalışmanın tüm kamu kurumlarının ortak hareket ettiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

10 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava şartları hava ulaşımını da ciddi şekilde etkiledi. Bölge genelinde 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, yalnızca yarın için kuzeydoğudaki dört büyük havalimanında bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi. Fırtınadan en fazla etkilenen havalimanları arasında Newark Liberty, LaGuardia, John F. Kennedy ve Boston Logan havalimanları yer aldı. Yarın Newark'tan kalkması planlanan uçuşların neredeyse yarısı iptal edilirken, LaGuardia'daki kalkışların yaklaşık yüzde 45'i ve Boston Logan'daki kalkışların yüzde 40'tan fazlası iptal edildi.

YÜZBİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Fırtına ev ve iş yerlerini elektriksiz bıraktı. Öğle saatleri itibarıyla 650 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, kuzeydoğu genelinde toplam kesintilerin 500 bini aştığı bildirildi. Bazı eyaletlerde kesintiler azalırken, Virginia'da artış görüldü.

SEYAHAT KISITLAMALARI VE UYARILAR SÜRÜYOR

Yetkililer, birçok eyalet ve ilçede seyahat kısıtlamalarının uygulandığını, yolların büyük bölümünde buzlanma ve görüş mesafesi sorunlarının devam ettiğini açıkladı. Fırtınanın etkisinin azalmasına rağmen ekiplerin kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

Hava Durumu, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    Allah Allah halbuki zengin gelişmiş ülkeydi,nasıl olur yaa.yalan haber herhalde 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi
