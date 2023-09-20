Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti - Son Dakika

Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti

Son Güncelleme: 20.09.2023 10:25

Azerbaycan, Karabağ'daki çatışmalarda önemli bir ilerleme kaydetti. Stratejik öneme sahip Snarsang Barajı'nın Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiği belirtildi. Ayrıca, Azerbaycan ordusunun Hankendi etrafında saldırıları devam ederken, gece boyunca Ermeni güçlerine ait çok sayıda askeri araç ve silah ele geçirildi. Ayrılıkçı güçler, Ağdere'yi boşaltmak zorunda kaldı.

Azerbaycan, Karabağ için beklenen adımı attı ve dün öğlen saatlerinde Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerine karşı askeri operasyon başlattı. Bakü yönetimi, terörle mücadele operasyonunun, ayrılıkçı Ermeniler teslim olana dek süreceğini duyururken dün gece sahada 5 sıcak gelişme yaşandı. İşte Karabağ'da son durum...

KRİTİK ÖNEME SAHİP BARAJ, AZERBAYCAN ORDUSUNUN KONTROLÜNDE

  1. Karabağ'daki stratejik öneme sahip Snarsang Barajı Azerbaycan'ın kontrolüne geçti
  2. Ermeni ayrılıkçı güçler Ağdere'yi de boşaltmak zorunda kaldı
  3. Azerbaycan ordusu Hankendi etrafında saldırılarını yoğunlaştırdı
  4. Gece boyunca Ermeni güçlerine ait çok sayıda askeri araç ve silah ele geçirildi
  5. Azerbaycan ordusu Askeran ve Hocavend civarında da savunma hattını geçerek önemli ilerleme kaydetti.

HAVAN TOPU MERMİSİYLE DOLU 6 KAMYON ELE GEÇİRDİLER

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov da Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör tedbirleri kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışlanın imha edildiğini, havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topunun Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini bildirdi.

Karabağ'da dün gece neler yaşandı? İşte 5 maddede olan bitenin özeti

"ERMENİLER SİVİLLERİ ÇATIŞMAYA DAHİL ETMEK İSTİYOR"

Eyvazov, şöyle devam etti: "Mühimmatı tükenen Ermenistan silahlı güçlerine bağlı birlikler, mevzilerini terk ederek yerleşim birimlerinde yeniden toparlanma ve Karabağ'da yaşayan sivilleri zorunlu şekilde silahlandırma girişiminde bulunuyor. Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermenistan silahlı güçlerini derhal silah bırakmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz. Antiterör tedbirleri sadece bu durumda durdurulacaktır. Bölgedeki Ermeni sakinlere de 'Ermenistan silahlı güçlerine yakın durmama ve onlara destek olmama' çağrısında bulunuyoruz."

Karabağ'da dün gece neler yaşandı? İşte 5 maddede olan bitenin özeti

60'TAN FAZLA MEVZİ ARTIK AZERBAYCAN KONTROLÜNDE

Öte yandan Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevziisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini açıkladı.

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti - Son Dakika


Son Dakika
09:47 İstanbul'da, Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
09:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk muhabir arasında ilginç diyalog: Naber kız?
09:23 Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeniler sivilleri çatışmaya dahil etmeye çalışıyor
09:10 Büyükekşi ve Altıntop aynı isimde birleşti! Kuntz sonrası hedefte Nuri Şahin var
09:06 Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım istedi
09:04 Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı
08:51 Filenin Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor! 4'te 4 yaptık
08:43 Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli gözaltına alındı
08:21 Azerbaycan lideri Aliyev: Ermeni güçler silah bırakırsa, Karabağ'daki terörle mücadele tedbirleri durdurulacak
08:16 Karabağ operasyonundan son görüntüler! Ermeni mevzileri yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 10:37:18. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement