Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti

Azerbaycan, Karabağ için beklenen adımı attı ve dün öğlen saatlerinde Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerine karşı askeri operasyon başlattı. Bakü yönetimi, terörle mücadele operasyonunun, ayrılıkçı Ermeniler teslim olana dek süreceğini duyururken dün gece sahada 5 sıcak gelişme yaşandı. İşte Karabağ'da son durum...

KRİTİK ÖNEME SAHİP BARAJ, AZERBAYCAN ORDUSUNUN KONTROLÜNDE

Karabağ'daki stratejik öneme sahip Snarsang Barajı Azerbaycan'ın kontrolüne geçti Ermeni ayrılıkçı güçler Ağdere'yi de boşaltmak zorunda kaldı Azerbaycan ordusu Hankendi etrafında saldırılarını yoğunlaştırdı Gece boyunca Ermeni güçlerine ait çok sayıda askeri araç ve silah ele geçirildi Azerbaycan ordusu Askeran ve Hocavend civarında da savunma hattını geçerek önemli ilerleme kaydetti.

HAVAN TOPU MERMİSİYLE DOLU 6 KAMYON ELE GEÇİRDİLER

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov da Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör tedbirleri kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışlanın imha edildiğini, havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topunun Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini bildirdi.

"ERMENİLER SİVİLLERİ ÇATIŞMAYA DAHİL ETMEK İSTİYOR"

Eyvazov, şöyle devam etti: "Mühimmatı tükenen Ermenistan silahlı güçlerine bağlı birlikler, mevzilerini terk ederek yerleşim birimlerinde yeniden toparlanma ve Karabağ'da yaşayan sivilleri zorunlu şekilde silahlandırma girişiminde bulunuyor. Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermenistan silahlı güçlerini derhal silah bırakmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz. Antiterör tedbirleri sadece bu durumda durdurulacaktır. Bölgedeki Ermeni sakinlere de 'Ermenistan silahlı güçlerine yakın durmama ve onlara destek olmama' çağrısında bulunuyoruz."

60'TAN FAZLA MEVZİ ARTIK AZERBAYCAN KONTROLÜNDE

Öte yandan Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevziisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini açıkladı.