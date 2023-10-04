Karabağ\'da Rus ve Azerbaycan güçlerine keskin nişancı tarafından ateş açıldı

Dağlık Karabağ'da Ermeni ve Azerbaycan güçleri arasındaki silahlı çatışma devam ediyor. Moskova, Rus ve Azerbaycan kuvvetlerinin Pazartesi günü Dağlık Karabağ'da keskin nişancı ateşi altında kaldığını söyledi. Bu olay, Bakü'nün dağlık bölgenin kontrolünü yeniden kazanmak için yaptığı saldırıda Ermeni ayrılıkçıları teslim almasından günler sonra geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Stepanakert (Khankendi) şehrinde, kimliği belirsiz bir kişinin keskin nişancı silahı ile Rus ve Azerbaycan güçlerine ateş ettiğini açıkladı.

Rusya, 2020 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabulucu olarak yaptığı ateşkes anlaşması gereği barış gücünü dağlık bölgeye gönderdi. Ancak, Ukrayna'daki savaşla meşgul olan Moskova, Eylül sonunda Azerbaycan'ın ani bir saldırısına müdahale etmeyi reddetti.

Ayrılıkçılar teslim oldu ve çatışmada 220 kişinin öldüğünü söylerken, Azerbaycan 199 ölü bildirdi.

Azerbaycan kuvvetleri Pazartesi günü Kut köyü yakınlarında ateş açtığında başka bir Ermeni askeri öldü, Ermenistan Savunma Bakanlığı bildirdi. Azerbaycan ise bu iddiayı reddetti.

Ermeni güçleri teslim olmalarına rağmen bölgede küçük çağlı çatışmalar devam ediyor.

30 yıl boyunca Ermeni kontrolünde olan ayrılıkçı yetkililer, silahlarını bırakmayı, hükümetlerini dağıtmayı ve Azerbaycan ile yeniden bütünleşmeyi kabul etti.

Ancak ayrılıkçı hükümet, bazı yetkililerin kurtarma operasyonlarını denetlemek üzere kalacaklarını söyledi.