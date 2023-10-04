Karabağ'da Rus ve Azerbaycan güçlerine keskin nişancı tarafından ateş açıldı - Son Dakika

Karabağ'da Rus ve Azerbaycan güçlerine keskin nişancı tarafından ateş açıldı

Karabağ\'da Rus ve Azerbaycan güçlerine keskin nişancı tarafından ateş açıldı
Son Güncelleme: 04.10.2023 14:49

Ermeni ve Azerbaycan güçleri arasındaki silahlı çatışma Karabağ'da sürüyor. Rusya, Rus ve Azerbaycan kuvvetlerinin keskin nişancı ateşi altında olduğunu belirtti. Bu durum, Bakü'nün dağlık bölgenin kontrolünü yeniden kazanmak için yaptığı saldırıda Ermeni ayrılıkçıları teslim almasından günler sonra yaşandı.

Dağlık Karabağ'da Ermeni ve Azerbaycan güçleri arasındaki silahlı çatışma devam ediyor. Moskova, Rus ve Azerbaycan kuvvetlerinin Pazartesi günü Dağlık Karabağ'da keskin nişancı ateşi altında kaldığını söyledi. Bu olay, Bakü'nün dağlık bölgenin kontrolünü yeniden kazanmak için yaptığı saldırıda Ermeni ayrılıkçıları teslim almasından günler sonra geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Stepanakert (Khankendi) şehrinde, kimliği belirsiz bir kişinin keskin nişancı silahı ile Rus ve Azerbaycan güçlerine ateş ettiğini açıkladı.

Rusya, 2020 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabulucu olarak yaptığı ateşkes anlaşması gereği barış gücünü dağlık bölgeye gönderdi. Ancak, Ukrayna'daki savaşla meşgul olan Moskova, Eylül sonunda Azerbaycan'ın ani bir saldırısına müdahale etmeyi reddetti.

Ayrılıkçılar teslim oldu ve çatışmada 220 kişinin öldüğünü söylerken, Azerbaycan 199 ölü bildirdi.

Azerbaycan kuvvetleri Pazartesi günü Kut köyü yakınlarında ateş açtığında başka bir Ermeni askeri öldü, Ermenistan Savunma Bakanlığı bildirdi. Azerbaycan ise bu iddiayı reddetti.

Ermeni güçleri teslim olmalarına rağmen bölgede küçük çağlı çatışmalar devam ediyor.

30 yıl boyunca Ermeni kontrolünde olan ayrılıkçı yetkililer, silahlarını bırakmayı, hükümetlerini dağıtmayı ve Azerbaycan ile yeniden bütünleşmeyi kabul etti.

Ancak ayrılıkçı hükümet, bazı yetkililerin kurtarma operasyonlarını denetlemek üzere kalacaklarını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Azerbaycan, Ermenistan, Azerbeycan, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karabağ'da Rus ve Azerbaycan güçlerine keskin nişancı tarafından ateş açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:34 3 kardeşin ölümünde büyük ihmal!
14:33 İstiklal saldırısının faili Suriye'de öldürüldü
14:06 Sinop'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı
14:00 İrfan Can Kahveci'nin adı listede yok! Fenerbahçe'nin Spartak Trnava kadrosu belli oldu
13:55 Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
13:53 Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı
13:18 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 140 kilometre derinlikte 16 terör hedefi vuruldu
13:17 Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Paşinyan'la görüşmeyi reddeti
13:08 UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti
13:09 Belediye meclisinde kavga! MHP'li üye, CHP'li üyenin burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 15:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Karabağ'da Rus ve Azerbaycan güçlerine keskin nişancı tarafından ateş açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement