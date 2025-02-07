Karoline Leavitt, ABD'nin En Genç Beyaz Saray Sözcüsü - Son Dakika
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Karoline Leavitt, ABD'nin En Genç Beyaz Saray Sözcüsü

Karoline Leavitt, ABD\'nin En Genç Beyaz Saray Sözcüsü

27 yaşındaki Karoline Leavitt, Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak ilk toplantısını düzenledi.

07.02.2025 16:57
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ABD tarihinin en genç Beyaz Saray Sözcüsü olarak göreve başlayan Karoline Leavitt, 28 Ocak'ta ilk Beyaz Saray basın toplantısını düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sözcülüğünü yürüten 27 yaşındaki isim, Beyaz Saray'daki kürsüye ilk kez çıktı ve basından sorular aldı.

Trump, sözcü olarak Leavitt'i seçtiğini Kasım'da duyurduğunda "kürsüde çok iyi iş çıkaracak ve Amerikan halkına 'Amerika'yı yeniden büyüteceğimiz' mesajını vermemize yardımcı olacak" demişti.

ABD başkanı, Beyaz Saray sözcüsü için ayrıca "Karoline akıllı, güçlü ve çok etkili bir iletişimci olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

New Hampshire eyaletinden gelen Leavitt, Saint Anselm Koleji adlı Katolik okulunda iletişim ve siyaset bilimi okudu.

Leavitt, eğitimi devam ederken Fox News kanalında ve Trump dönemindeki Beyaz Saray basın ofisinde stajyer olarak çalıştı.

2020'de Amerikan yayını Politico'ya verdiği bir demeçte "basın dünyasına ilk bakışını" bu tecrübeler ile edindiğini söyledi. Leavitt, bu yüzden basın ilişkilerinde kariyer yapmayı seçtiğini vurguladı.

Leavitt, 2019'da mezun olduktan kısa süre sonra Trump Beyaz Sarayı'nda çalışmaya başladı. Önce metin yazarlığı ve daha sonra basın danışmanı yardımcılığı yaptı.

2022'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin New Hampshire adayı olarak ABD Kongresi'ne girmek için yarıştı, ancak seçini Demokrat Chris Pappas'a kaybetti.

Leavitt, seçim web sitesinde Beyaz Saray'daki iş tecrübesiyle ilgili şunları söylüyor:

"Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin zorlu basın toplantılarına hazırlanmasına ve taraflı ana akım medyaya karşı savaşmasına yardım ettim."

Leavitt, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Trump'ın BM Daimi Temsilciliği için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Elise Stefanik'in iletişim direktörü olarak çalıştı.

Leavitt, 2022'de Cumhuriyetçi Parti'den aday olana kadar bu görevini sürdürdü.

O dönem kampanya internet sitesinde yer alan siyasi duruşu, Trump'ın politikalarıyla örtüşüyordu.

Leavitt ekonomiyle ilgili "Vergileri KESME" ve "büyüme sağlayan serbest piyasa politikalarını destekleme" taahhütleri verdi.

Kendini kolluk kuvvetlerinin büyük bir destekçesi olarak tanımlayan isim, sınır konusunda da "yasadışı göçe SIFIR tolerans" duruşu sergilediğini vurguladı ve seçilirse ABD'nin Meksika sınırındaki duvarı bitirmeye yönelik çalışma sözü verdi.

Leavitt, Ocak 2024'te Trump'ın seçim kampanyasına basın sözcüsü olarak katıldı.

Şimdiyse ABD tarihinin en genç Beyaz Saray sözcüsü olarak görev alıyor.

Bu rekor, daha önce Ron Ziegler'daydı. Ziegler, 1969'da Başkan Richard Nixon tarafından göreve getirildiğinde 29 yaşındaydı.

Trump ilk başkanlığı döneminde Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham ve Kayleigh McEnany gibi birçok basın sözcüsünü değiştirdi.

Sanders Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Arkansas valisi olarak seçildi.

Grisham, 6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını'ndan sonra istifa etti ve Trump'ı eleştirdi. McEnany ise Fox news'de Trump'ı destekleyen çalışmalar yürütüyor.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Karoline Leavitt, ABD'nin En Genç Beyaz Saray Sözcüsü - Son Dakika

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