Kazakistan\'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon\'da yaşanmış

Dünya

Baba öldü, eşi ve iki çocuğu hastanede

Yeni asgari ücret Bedri Usta\'yı da küplere bindirdi

Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

İsrail\'in kalbi gece yarısı yine vuruldu

Yeni asgari ücretin ardından bu ücretler de değişti

Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçağın 3 gün önce Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği ortaya çıktı.

32 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Azerbaycan Havayolları'na ait 4K-AZ65 kuyruk tescilli Embraer E190AR tipi uçak Grozni'deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı. Azerbaycanlı yetkililer ise, kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini bildirdi.

PİLOT İKİNCİ DENEMEDE UÇAĞI İNDİREBİLDİ

Kazakistan'da düşen uçağın 22 Aralık'ta Bakü - Trabzon seferi için tahsis edildiği ortaya çıktı. J28047 sefer sayısı ile Bakü'den Trabzon'a gelen uçağın, radar kayıtlarına göre Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemede uçağı indirebildiği belirlendi.