Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış - Son Dakika
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Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış

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Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın, 3 gün önce Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemesinde inişini başarılı bir şekilde tamamladığı ortaya çıktı.

25.12.2024 22:06  Güncelleme: 22:18
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Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçağın 3 gün önce Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği ortaya çıktı.

32 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Azerbaycan Havayolları'na ait 4K-AZ65 kuyruk tescilli Embraer E190AR tipi uçak Grozni'deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı. Azerbaycanlı yetkililer ise, kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini bildirdi.

PİLOT İKİNCİ DENEMEDE UÇAĞI İNDİREBİLDİ

Kazakistan'da düşen uçağın 22 Aralık'ta Bakü - Trabzon seferi için tahsis edildiği ortaya çıktı. J28047 sefer sayısı ile Bakü'den Trabzon'a gelen uçağın, radar kayıtlarına göre Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemede uçağı indirebildiği belirlendi.

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan\'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon\'da yaşanmış
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Çil:
    pilot acemimiydi ki acaba yazık çok kişi öldü Allâh rahmet eylesin inşallah 21 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    üzücü 16 4 Yanıtla
  • Aa:
    acemi olsa kimse kurtulamaz.Sonucta olum vakti kaderdir.Fazla kasmayın yani 9 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış - Son Dakika
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