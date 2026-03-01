Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Kazakistan\'dan İran\'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
01.03.2026 01:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırına karşılık başlattığı misillemede hedef aldığı Körfez ülkelerine Kazakistan'dan destek geldi. BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt liderlerine özel mektuplar gönderen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran'ın saldırılarını kınadıklarını ve mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık misilleme başlatan İran'ın hedef aldığı Körfez ülkelerine Kazakistan'dan destek geldi.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV'DEN 5 ÜLKE LİDERİNE MEKTUP

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt liderlerine özel mektuplar gönderdiğini belirtti.

Kazakistan, İran'ın saldırdığı Arap ülkelerine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi
Aybek Smadiyarov

Smadiyarov, mektupların bu zor dönemde ağır sınavdan geçen söz konusu ülkelerin halklarına içten destek ve dayanışma mesajları içerdiğini belirterek, "Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan için dost ve kardeş olan devletlerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik tüm askeri eylemleri kararlılıkla kınadı." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞ ARAP ÜLKELERİNE MÜMKÜN OLAN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Kazakistan'ın tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Smadiyarov, "Cumhurbaşkanı ayrıca kardeş Arap ülkelerine mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtmiştir ve bu ülkelerin üst düzey yöneticileriyle sürekli çalışma temaslarının devam etmesini temenni etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan, İran'ın saldırdığı Arap ülkelerine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi
Kasım Cömert Tokayev

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

Kazakistan, İran'ın saldırdığı Arap ülkelerine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Kazakistan, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Körfez, İsrail, Kuveyt, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:10
Netanyahu öne sürdü Hamaney’in ’öldüğü’ iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:48
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 03:45:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.