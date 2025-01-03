Kenya'da bir köye devasa bir uzay enkazı düştü - Son Dakika
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Kenya'da bir köye devasa bir uzay enkazı düştü

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Kenya'da bir köye yaklaşık 500 kiloluk, 'bir roketin ayrılma aşamasından kalma' olduğu düşünülen devasa bir uzay enkazı düştü.

03.01.2025 23:36  Güncelleme: 23:50
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Kenya Uzay Ajansı, Makueni bölgesine bağlı Mukuku köyüne düşen yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki metalik cisimle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

GÖKYÜZÜNDEN DÜŞTÜ

Ajanstan yapılan açıklamada, 2,4 metre genişliğinde ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında, halka görünümündeki cismin 30 Aralık Pazartesi günü gökyüzünden Mukuku köyüne düştüğü belirtildi.

BİR ROKETE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Cismin rokete ait olduğu, güvenlik açısından acil tehdit oluşturmadığı ifade edildi. Açıklamada, metalik cismin incelemeye alındığı belirtilerek, "Ön değerlendirmeler, düşen cismin fırlatma aracının (roket) ayırma halkası olduğunu gösteriyor." bilgisi paylaşıldı.

Polis yetkilisi Julius Rotich, Ajans ekibi ve yerel yetkililerin pazartesi günü bölgeye vardıklarında cismin hala sıcak ve yeni düşmüş olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.??

CİSİM UZAY ENKAZI MI?

Sosyal medyada da yayılan bilgilere göre, metalik cismin devasa bir uzay enkazı olduğu iddia edildi.

Kenya\'da bir köye devasa bir uzay enkazı düştü
Kaynak: AA

Kenya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kenya'da bir köye devasa bir uzay enkazı düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Öztürk:
    Gökten yağmur yağsa Afrika'ya enkaz düşüyor. Nasipsiz kıta... 6 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    hani atmosferde yanıyodu bunlar 0 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    atın aq atın.hep yalan. 0 0 Yanıtla
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