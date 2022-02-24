Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Ülkedeki sivil halk terk ediyor - Son Dakika
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Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Ülkedeki sivil halk terk ediyor

24.02.2022 14:29

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Son olarak Kiev'de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesi duyuldu. Patlamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken bölgede sirenler çalmaya başladı.

Alınan son dakika haberine göre Kiev'de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesi duyuldu. Patlamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken bölgede sirenler çalmaya başladı.

Ukrayna'da ikinci füze saldırısı başladı! Sivil halk, siren sesleriyle yankılanan Kiev'i terk ediyor

KİEV'DE ART ARDA PATLAMALAR SÜRÜYOR

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmaya başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Ukrayna'da ikinci füze saldırısı başladı! Sivil halk, siren sesleriyle yankılanan Kiev'i terk ediyor

YENİ BİR PATLAMA SESİ DUYULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de, yeni bir patlama sesi duyuldu. Kiev'den ayrılma ihtimali olanlar şehirden ayrılırken, kalan vatandaşlar metro ve evlerin bodrumuna sığınmaya başladı.

Ukrayna'da ikinci füze saldırısı başladı! Sivil halk, siren sesleriyle yankılanan Kiev'i terk ediyor
Ukrayna'da ikinci füze saldırısı başladı! Sivil halk, siren sesleriyle yankılanan Kiev'i terk ediyor
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Son dakika haber: Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Odessa'da patlama anı Son dakika haber: Rusya Ukrayna kentlerini vuruyor - Odessa'da patlama anı Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu. Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu.

Ukrayna, Patlama, Rusya, Kiev, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Ülkedeki sivil halk terk ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Ülkedeki sivil halk terk ediyor - Son Dakika
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