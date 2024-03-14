Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore ve ABD'nin yıllık askeri tatbikatlarını tamamlamalarından sonra, dün yeni bir tank modeli üzerinde eğitim alan askerlere katılarak bir tankı kullandı ve onu "dünyanın en güçlüsü" olarak nitelendirdiği askerlerine savaşa hazırlanmaları çağrısında bulundu.
Güney Kore ve ABD arasındaki 11 günlük tatbikatlar başladığından beri üçüncü kez askeri tatbikat gerçekleştiren Kim'in bu eylemi, tatbikatların bir işgal provası olarak gördüğü bir hareket olarak yorumlandı.
13 Mart'taki tank tatbikatlarında, resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre Kim, siyah deri ceket giyerek ülkenin en son makinesini "dünyanın en güçlüsü" olarak adlandırdı ve askerlerine "savaş ruhlarını" güçlendirmelerini ve "savaşa hazırlıklarını tamamlamalarını" emretti.
Askeri etkinlik, tank mürettebatlarının savaş yeteneklerini denetlemek için tasarlanmıştı ve Kim, KCNA'ya göre, yeni bir ana muharebe tankının ilk gösterisinde başarılı bir şekilde darbe gücünü sergilediği için "büyük memnuniyet" ifade etti.
Kuzey Kore tarafından yayınlanan en son askeri tatbikat görüntülerinde, Kim Jong Un'un tankın tankı bir araziye doğru sürerken başı tanktan çıkmış görülüyor.
Diğer fotoğraflarda ise Kim bir tankın üstünde dururken diğer askerlerin etrafında toplandığı ve kendisini alkışladığı görülüyor.
Kuzey Kore bayrağı ile donatılmış birden fazla tank, Kim'in güç gösterisinde hedeflerini ateş altına aldı.
Kuzey Kore Devlet Kanalı KCNA'ya göre Kim, yeni tip ana muharebe tankının, ilk gösterisinde etkileyici bir güç sergilediğinden "büyük memnuniyet" ifade etti.
Kim'in son zamanlardatopçu atışları ve manevra tatbikatlarına katılmıştı.
Son Dakika › Dünya › Kim Jong Un, Yeni Tank Modeli Üzerinde Eğitim Alan Askerlere Katıldı - Son Dakika
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