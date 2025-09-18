Kimmel\'in Programı Süresiz Askıya Alındı

Amerikan ABC televizyonu meşhur talk show sunucusu Jimmy Kimmel'ın programının süresiz askıya alındığını duyurdu.

Disney'in sahibi olduğu kanalın sözcüsü, "Jimmy Kimmel Live süresiz olarak ertelenmiştir" dedi.

Karar, Kimmel'ın muhafazakar aktivist Charlie Kirk'in öldürülmesi hakkında yaptığı yorumların ardından geldi.

Kimmel, 15 Eylül akşamı programın açılış konuşmasında Trump destekçilerinin Kirk'ün katili üzerinden "siyasi puan kazanmaya" çalıştıklarını söylemiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kirk için bayrakların yarıya indirilmesi kararını eleştirmişti.

Ünlü sunucu, "Bir yetişkin, arkadaşım dediği birinin yasını böyle tutmaz. Dört yaşında bir çocuk balığının yasını böyle tutar" diye konuşmuştu.

ABC'ye bağlı Sinclair grubu, 19 Eylül Cuma akşamı Kimmel'ın programı yerine Kirk için özel bir anma programı yayınlanacağını açıkladı.

Kimmel, programının iptal edildiği açıklamasından kısa süre sonra Los Angeles'ta bulunan stüdyodan çıkarken görüldü, ancak BBC'nin sorularını yanıtlamadı.

Ünlü sunucunun durumuna dair bilgi sahibi bir kişi, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Kimmel'ın kovulmadığını ve kanal yöneticilerinin kendisiyle konuşmayı planladığını söyledi.

'Özgürlükleri tehlikeye atan bir baskı ve misilleme'

Trump ve destekçileri kararı memnuniyetle karşılarken, ABD'deki bazı sendikalar ve demokratlar bunu ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirdi.

Kimmel'ın programının yayından kaldırılmasının "Amerika için çok iyi haber" olduğunu söyleyen Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Reyting sorunu yaşayan Jimmy Kimmel Show iptal edildi. ABC'yi nihayet yapılması gerekeni yapma cesareti bulduğu için tebrik ediyorum."

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) Başkanı Brendan Carr, ABC'nin programı kaldırma kararı öncesi Kimmel'ı sert sözlerle eleştirmişti.

Trump tarafından FCC başkanlığına atanan Carr, ABC ve sahibi Disney'e Kimmel'a yönelik yaptırım çağrısında bulunmuş ve ünlü sunucunun "gayet makul ve asgari bir adım" olarak özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Hollywood çalışanları sendikalarından Amerika Yazarları Birliği (WGA) ise kararı kınadı ve anayasal ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Sinema Oyuncuları Birliği - Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (Sag-Aftra) adlı sendika da kararın "herkesin özgürlüklerini tehlikeye atan bir baskı ve misilleme" olduğunu söyledi.

Jimmy Kimmel'ın Los Angeles'taki stüdyosu önünde canlı yayını izlemek için sıra bekleyen hayranlarından da karara tepki geldi.

Janna Blackwell isimli bir kişi, BBC'ye verdiği röportajda "Bu durum giderek gülünç ve aptal bir hal alıyor. İfade özgürlüğü diye bir şey var. Fikrini söylediği için iptal edildi. Bunu garip buluyorum" dedi.

Ayrıca stüdyonun önünde "Trump gitmeli" dövizleri tutan bir grup eylem yaptı.

Kimmel siyasi meselelerden dolayı programı ile ilgili sorun yaşayan tek talk show sunucusu değil.

Temmuz'da ABC'nin rakip televizyonu CBS, ünlü komedyen Stephen Colbert'in 11 sezondur süren programının önümüzdeki yıl bitirileceğini duyurdu.

Karar, CBS'in sahibi Paramount Global ile Skydance Media arasında milyar dolarlık bir satın alma anlaşmasından kısa süre sonra açıklandı.

CBS yöneticileri hamlenin "şovdaki performanslar, içeriği ya da Paramount'ta yaşanan başka meseleler ile ilgisi olmadığını" söyledi.

Kimmel gibi sık sık Trump eleştirileriyle gündeme gelen Colbert ise kararın duyurulmasının ardından kanalı ve Paramount şirketini sert sözlerle eleştirdi.

Ünlü sunucu, CBS'in basına televizyon programı ile ilgili finansal verileri sızdırdığını öne sürdü.

Ayrıca üstü kapalı biçimde Paramount'un CBS'te geçtiğimiz yıl eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yapılan bir röportaj yüzünden Trump'a 16 milyon dolar tazminat ödemesini de bu karara bağladı.

