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Ateşkes anlaşmasına varan İsrail ve Hamas'a Kızıl Haç'tan sürpriz teklif: Yardımcı olmaya hazırız - Son Dakika

Ateşkes anlaşmasına varan İsrail ve Hamas'a Kızıl Haç'tan sürpriz teklif: Yardımcı olmaya hazırız

İsrail ile Hamas, 4 gün sürecek ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varırken, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden iki tarafa sürpriz bir teklif geldi. Komite, İsrail ve Hamas'a ateşkes ve rehinelerin takası konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını duyurdu.

22.11.2023 - 09:42,  Güncelleme: 09:48
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İsrail'in 47 gündür devam eden saldırılarında 13 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze adeta bir kan gölüne dönerken, dünyanın beklediği haber bu sabah geldi. İsrail ve Hamas, 4 günlük geçici ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli esir serbest bırakılacak ve insani yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır Gazze'ye girecek.

Kızıl Haç'tan İsrail ve Hamas'a sürpriz teklif: Ateşkes ve rehinelerin takası konusunda yardıma hazırız

İSRAİL VE HAMAS'A SÜRPRİZ TEKLİF

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma dünya kamuoyunda memnuniyetle karşılanırken, iki tarafa sürpriz bir teklif geldi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, İsrail-Hamas arasındaki ateşkes ve rehinelerin takası konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını açıkladı.

Kızıl Haç'tan İsrail ve Hamas'a sürpriz teklif: Ateşkes ve rehinelerin takası konusunda yardıma hazırız

"AKTİF OLARAK GÖRÜŞMELERDE BULUNUYORUZ"

Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada, "Şu anda taraflarla, ulaşabilecekleri herhangi bir insani anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olmak için aktif olarak görüşmelerde bulunuyoruz." denildi.

Kızıl Haç'tan İsrail ve Hamas'a sürpriz teklif: Ateşkes ve rehinelerin takası konusunda yardıma hazırız

"MÜZAKERELERİN BİR PARÇASI OLMADIĞIMIZI BELİRTMEK İSTERİZ"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; "Müzakerelerin bir parçası olmadığımızı ve müzakerelere dair kararlarda etkin olmadığımızı belirtmek isteriz. Tarafsız bir aracı olarak bizim rolümüz, taraflar anlaştıktan sonra uygulamayı kolaylaştırmaktır."

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Son Dakika Dünya Ateşkes anlaşmasına varan İsrail ve Hamas'a Kızıl Haç'tan sürpriz teklif: Yardımcı olmaya hazırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ateşkes anlaşmasına varan İsrail ve Hamas'a Kızıl Haç'tan sürpriz teklif: Yardımcı olmaya hazırız - Son Dakika
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