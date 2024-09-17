Kızılay'dan Gazze'ye Gıda Yardımı - Son Dakika
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Dünya

Kızılay'dan Gazze'ye Gıda Yardımı

Kızılay\'dan Gazze\'ye Gıda Yardımı

Türk Kızılay, Gazze'ye 20 bin kişilik gıda kolisi gönderdi, aşevinde günde 15 bin kişiye hizmet veriyor.

17.09.2024 13:51
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TÜRK Kızılay, insani yardım malzemelerinin sınır kapılarından geçişine izin verilmemesi nedeniyle kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına yerelden temin ettiği 20 bin kişilik gıda kolisiyle destek oldu.

Gazze'ye insani yardımın ulaşmasında yaşanan zorluğu yerelden temin ettiği gıda malzemeleriyle aşma yoluna giden Kızılay, kuru gıda, sıvı yağ, ton balığı dahil 16 kalem malzemeden oluşan 20 bin kişilik gıda kolisini Han Yunus'taki dağınık yerleşim bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Yardımların Gazze'ye ulaşması sürecinin her aşamasında Filistin, Mısır ve Ürdün Kızılayı ile koordineli bir çalışma yürüten Kızılay, bölgeye karayolu üzerinden insani yardım sevkiyatı gerçekleştirmek için de planlama çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNDE 15 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ FAALİYETİ SÜRÜYOR

Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana önce Refah'ta, ardından Deyr Belah'ta hizmet veren aşeviyle Kızılay, günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Aşevinden yararlananların pek çoğu, günde sadece bir öğün yemek yediklerini, bu yemeğin de Türk Kızılay aşevinden sağladıkları öğün olduğunu anlatıyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kızılay, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızılay'dan Gazze'ye Gıda Yardımı - Son Dakika

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