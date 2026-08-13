Kolombiya'da Deprem: 265 Ölü, 3,5 Bin Yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem: 265 Ölü, 3,5 Bin Yaralı

Kolombiya\'da Deprem: 265 Ölü, 3,5 Bin Yaralı
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Kolombiya'daki 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 265'e, yaralı sayısı ise 3,494'e yükseldi.

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e çıktığını, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişiden ise hala haber alınamadığını aktardı.

Depremden 53 binden fazla kişinin etkilendiğini ifade eden de la Espriella, hükümetin önceliğinin kayıp kişileri arama çalışmaları olduğunu kaydetti. de la Espriella ayrıca, afetten etkilenenlere yönelik yardımları hızlandırmak amacıyla 'ekonomik acil durum' ilan edileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kolombiya'da Deprem: 265 Ölü, 3,5 Bin Yaralı - Son Dakika

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