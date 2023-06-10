Kolombiya'da 40 gündür kayıp olan 4 çocuk, ormanda sağ bulundu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuk, günlerdir askeri uçaklarla ve köpeklerle ormanda süren aramalar sonucu kurtarıldı.

AKIBETLERİ BİLİNMİYORDU

Ülkenin güneyindeki ormanda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçakta, çocukların annesi dahil 4 yetişkinin cesedi tespit edilmişti. Sağ olduğu bildirilen ve izlerine rastlanan çocuklara ise ulaşılamamıştı. Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocuklar hayatta olduğu belirtilmiş ancak akıbetleri doğrulanamamıştı.

ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Kolombiya hükümeti dün en büyüğü 13 yaşında, en küçüğü 12 aylık olan üçü kız biri oğlan 4 kardeşin ormanda sağ bulunduğunu doğrulayarak çocukların fotoğraflarını paylaştı. Devlet Başkanı Gustavo Petro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" ifadesini kullandı.

MEYVE YİYEREK HAYATTA KALMIŞLAR

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Kolombiya ordusu haberi "Mucize" olarak duyurdu. Açıklamada, dört kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.

Askeri personel tarafından bulunan ve hemen başkent Bogota'da hastaneye kaldırılan çocukların "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. Dört kardeşin ormanda derme çatma bir sığınak yapıp meyve yiyerek hayatta kaldığı kaydedildi.