Kolombiya'da 40 gündür kayıp olan 4 çocuk, ormanda sağ bulundu - Son Dakika
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Kolombiya'da 40 gündür kayıp olan 4 çocuk, ormanda sağ bulundu

10.06.2023 11:55

Kolombiya'da 1 Mayıs'ta kaybolan ve enkazı 17 Mayıs'ta bulunan küçük uçaktaki 4 çocuk, günlerdir süren aramalar sonucu ormanda sağ bulundu. Çocukların annesi dahil 4 yetişkinin cesedi tespit edilmişti. Dört kardeşin ormanda derme çatma bir sığınak yapıp meyve yiyerek hayatta kaldığı bildirildi.

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuk, günlerdir askeri uçaklarla ve köpeklerle ormanda süren aramalar sonucu kurtarıldı.

AKIBETLERİ BİLİNMİYORDU

Ülkenin güneyindeki ormanda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçakta, çocukların annesi dahil 4 yetişkinin cesedi tespit edilmişti. Sağ olduğu bildirilen ve izlerine rastlanan çocuklara ise ulaşılamamıştı. Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocuklar hayatta olduğu belirtilmiş ancak akıbetleri doğrulanamamıştı.

4 çocuk 40 gün sonra ormanda sağ bulundu! Bakın nasıl hayatta kalmışlar

ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Kolombiya hükümeti dün en büyüğü 13 yaşında, en küçüğü 12 aylık olan üçü kız biri oğlan 4 kardeşin ormanda sağ bulunduğunu doğrulayarak çocukların fotoğraflarını paylaştı. Devlet Başkanı Gustavo Petro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" ifadesini kullandı.

4 çocuk 40 gün sonra ormanda sağ bulundu! Bakın nasıl hayatta kalmışlar

MEYVE YİYEREK HAYATTA KALMIŞLAR

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Kolombiya ordusu haberi "Mucize" olarak duyurdu. Açıklamada, dört kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.

4 çocuk 40 gün sonra ormanda sağ bulundu! Bakın nasıl hayatta kalmışlar

Askeri personel tarafından bulunan ve hemen başkent Bogota'da hastaneye kaldırılan çocukların "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. Dört kardeşin ormanda derme çatma bir sığınak yapıp meyve yiyerek hayatta kaldığı kaydedildi.

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Kolombiya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da 40 gündür kayıp olan 4 çocuk, ormanda sağ bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da 40 gündür kayıp olan 4 çocuk, ormanda sağ bulundu - Son Dakika
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