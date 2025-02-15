Kontrolden çıkıp duavra çarpan 14 milyon değerindeki Ferrari hurdaya döndü

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Brezilya'nın São Paulo kentinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan 14 milyon liralık Ferrari'nin bir eve çarparak tamamen kullanılamaz hale geldiği anlar kameralara yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sarı renkli Ferrari 296 GTB'nin sürücüsünün aracın kontrolünü kaybederek duvara çarptığı görülüyor. Kontrolden çıkan lüks araç, emekli yaşlı bir adamı yaklaşık bir metre farkla teğet geçerek bir evin duvarına çarptı.

Kazanın ardından çekilen fotoğraflarda aracın tamamen hurdaya döndüğü görülüyor.

Evin sahibi, kaza anında lüks aracın bir Ferrari bayisi çalışanı tarafından kullanıldığını belirtti. Ev sahibi, "Evdeydim ve şiddetli bir çarpma sesi duyunca şok oldum. Ev alarmları çaldı. O anda yepyeni, sarı renkli bir Ferrari'nin evin kapısına çarptığını gördük" dedi.

Çevredeki insanlar kaza yerine koşarak sürücüyü enkazdan çıkarmaya yardım etti. Kazadan şans eseri kurtulan emekli, "Sürücü iyiydi, sadece biraz sersemlemiş durumdaydı. Ağacın altına oturdu ve sonra insanlar onu oradan uzaklaştırdı" diye konuştu.

Aracın kaza öncesinde hız sınırının üzerinde seyrettiği belirlendi.