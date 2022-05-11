Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar - Son Dakika
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Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar

11.05.2022 23:07

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yolda köpek sandıkları bir hayvanı evlerine alan aile, hayvanın aslında köpek değil yavru bir çakal olduğunu fark edince büyük korku yaşadı. Çakaldan korkan ve yaklaşamayan aile, hayvanı kaçtığı Cape Yaban Hayatı Merkezi'ne teslim etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir aile, yolda ilerlediği sırada kenarda titreyen bir hayvan fark etti. Hemen arabadan inen ve köpek sandıkları hayvanı yanlarına alan aile, eve götürerek süt vermeye çalıştı.

FACEBOOK'TA PAYLAŞILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ailenin, hayvanla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından şok eden gerçek ortaya çıktı. Çünkü çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bunun bir köpek değil yavru çakal olduğunu dile getirdi.

HAYVAN MERKEZİ DE UYARI MESAJI YAYINLADI

Ailenin sosyal medya paylaşımından kısa süre sonra Massachusetts'teki Cape Yaban Hayatı Merkezi de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Merkez, yavru bir çakalın kendi tesislerinden kaçtığını ve her yerde arandığını belirtti.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Evlerindeki hayvanın yavru bir köpek değil de yırtıcı ailesine mensup bir çakal olduğunu duyan aile üyeleri ise büyük korku yaşadı. Evin babası tarafından kafese konulan çakal, Cape Yaban Hayatı Merkezi'ne geri teslim edildi.

İşte Massachusetts'te olay yaratan çakal:



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Son Dakika Dünya Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar - Son Dakika


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