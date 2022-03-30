Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi - Son Dakika
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Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi

30.03.2022 23:55
Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ablası Kourtney verdiği poz ile dikkatleri üzerine çekti. Sevgilisiyle gittiği tatilden ayna karşısında poz veren Kourtney'in siyah mayosu ve fit hali, hayranlarının beğenisini kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü isimlerinden biri olan Kim Kardashian'ın Kanye West'ten ayrılarak Peter Davidson ile aşk yaşamaya başlaması çok konuşuldu. Zaman zaman pozları nedeniyle adından söz ettiren Kim Kardashian'ın bu sefer de ablasının pozları olay oldu.

SEVGİLİSİYLE TATİLE GİTTİ

42 yaşındaki Kourtney Kardashian, geçtiğimiz günlerde Oscar Ödül Töreni'ne katıldığı sevgilisi Travis Barker ile tatile gitti. İtalya'nın Portofino kentindeki bir otelde kalan ünlü isim, mayolu pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney, ayna karşısında sınırları zorladı! Ablasıyla yarışır

AYNA KARŞISINDA SINIRLARI ZORLADI

Otelde siyah mayosuyla ayna karşısına geçen Kourtney'in pozu, tam not aldı. Ünlü ismin cesur mayo tercihi de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

İşte o pozlar:

Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney, ayna karşısında sınırları zorladı! Ablasıyla yarışır
Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney, ayna karşısında sınırları zorladı! Ablasıyla yarışır
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Son Dakika Dünya Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi - Son Dakika


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