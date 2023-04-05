Kral 3. Charles tacına kavuşuyor! Tören davetiyesinde "Kraliçe" detayı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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Kral 3. Charles tacına kavuşuyor! Tören davetiyesinde "Kraliçe" detayı dikkatlerden kaçmadı

05.04.2023 16:30

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan 'taç giyme törenine' katılacak kişiler için hazırlanan davetiye dün kamuoyuna duyuruldu. Davetiyede Kraliçe Eş Camilla'nın unvanının 'Kraliçe' olarak yazıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki Westminster Abbey'de yapılacak Taç Giyme Töreni için basılan davetiyeler, Buckhingham Sarayı tarafından dün kamuya tanıtıldı. 2 bin adet basılacak davetiyede, İngiliz folklorundan 'yeni hükümdarlığı yansıtması için bahar ve yeniden doğuşun simgesi kadim bir figür olan Yeşil Adam figürü' içerdiği görüldü.

"KRALİÇE EŞ" YERİNE "KRALİÇE" YAZILDI

Ülkedeki çayırlarda yetişen çiçeklerle bezeli davetiyede ayrıca Kral 3. Charles'ın eşi olduğu için 'Kraliçe Eş' (consort) unvanı taşıyan Camilla'nın sadece 'Kraliçe' unvanı ile yazıldığı dikkat çekti. Kraliyet arşivlerinden en eski taç giyme davetiyesinin fotoğrafı da paylaşılarak "Kraliyet Arşivlerindeki en eski taç giyme töreni davetiyesi, 22 Eylül 1761'de gerçekleşen Kral George III ve Kraliçe Charlotte'un taç giyme töreni içindir" denildi.

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin davetiyesi tanıtıldı! 'Kraliçe' detayı dikkat çekti
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin davetiyesi tanıtıldı! 'Kraliçe' detayı dikkat çekti
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin davetiyesi tanıtıldı! 'Kraliçe' detayı dikkat çekti
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin davetiyesi tanıtıldı! 'Kraliçe' detayı dikkat çekti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Kral 3. Charles tacına kavuşuyor! Tören davetiyesinde 'Kraliçe' detayı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kral 3. Charles tacına kavuşuyor! Tören davetiyesinde "Kraliçe" detayı dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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