Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı

Noel sırasında Kraliçe Elizabeth'in ailesiyle kutlama yaptığı Windsor Kalesi'ne girmeye çalışan maskeli bir suikastçı güvenlik görevlilerinin dikkatli takibi sonrası harekete geçmeden yakalandı. Suikast girişiminin kendisi kadar saldırganın harekete geçmeden kısa bir süre önce Snapchat'ten yayınladığı video da İngilizlerin kanını dondurdu.

SESİNİ DEFORME EDEREK AÇIKLAMA YAPTI

Olaydan kısa bir süre önce Snapchat'te paylaşılan videoda elinde ok atan yaylı bir mekanizma olan arbalet taşıyan, maskeli ve kapüşonlu bir adam sesini deforme ederek açıklama yapıyor. İngiliz tabloid gazetesi The Sun'ın ele geçirdiği görüntülerde saldırgan, "1919'da meydana gelen Amritsar soykırımının intikamını almak için Kraliçe'yi infaz edeceğim" derken görülüyor.

"YAPTIKLARIM VE YAPACAKLARIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Jaswant Singh Chail isimli şahsın önceden çekilmiş bu videoyu Noel'de paylaştığını aktaran The Sun, Windsor Sarayı'nda yakalanan 19 yaşındaki saldırganla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini aktardı. Yakalandığı sırada elinde gerçekten bir arbalet olan adamın akıl hastalıkları koğuşunda tutulduğu da belirtildi. Videoda saldırgan, "Üzgünüm. Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliçe Elizabeth'i öldürmeye çalışacağım. Bunu 1919'da Amritsar Soykırımı'nda ölenlerin intikamını almak için yapacağım" dedi.

"ADIM ŞİMDİ DARTH JONES"

Videonun devamında saldırgan, "Ben Hint Sikh'im ve ben ırkı yüzünden öldürülen, aşağılanan ve ayrımcılığa uğrayanların intikamı için bunu yapacağım. Benim ismim Jaswant Singh Chail'di ama şimdi Darth Jones" ifadesini kullandı. Videoda Chail'in kullandığı isim Yıldız Savaşları filmindeki Darth Vader'a gönderme olurken, videonun arka planında da Yıldız Savaşları'ndaki karakterlerden Darth Malgus görülüyor.

AMRITSAR SOYKIRIMI NEDİR?

Saldırganın bahsettiği Amritsar soykırımı, 13 Nisan 1919'da Amritsar'da Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesini yöneten Dr. Saifuddin Kitchlew ve Dr. Satya Pal'ın tutuklanmasını protesto eden barışçıl göstericilerin öldürülmesi olayıdır. 300 ile 1000 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda en az 1000 göstericinin de yaralandığı tahmin ediliyor.

ARBALET NEDİR?

Tatar yayı, kundaklı yay, arbalet veya kurmalı yay, ergonomik bir tahta gövdeye eklenmiş yaydan oluşan bir uzak mesafe silahıdır. Çalışma prensibi, yayı gergin tutan tetiğin çekilmesiyle tahta gövdenin (kundak) üzerinde bulunan okun ileri fırlatılmasıdır. Menzili kısadır. En büyük özelliği kısa okları ve enerjisi sayesinde bütün parça levha zırhları bile çok iyi delmesidir.

Türkçe'de Tatar yayı denilmesinin nedeni; bu yayın anavatanı olan Çin'den Orta Asya Türklerine geçmesi ve bu şekilde Kırım Hanlığı'na ulaşmış olmasıdır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Kırım Hanlığının emrindeki Tatar akıncıları tarafından Osmanlı ordusu içinde kullanılıp yaygınlaştırılması Tatar yayı olarak tanınmasına sebep olmuştur. Yayı germek için küçük bir vinç mekanizması kullanılmasından ötürü kurmalı yay terimi de kullanılır.