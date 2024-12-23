Kremlin\'den Esad\'ın Eşinin Boşanma İddialarına Yalanlama

Dünya

\'Ne yapsam\' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya sığınan Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, "Esad'ın eşinin boşanmak ve Rusya'dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?" sorusuna, "Hayır, bu gerçek değil" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile dün Moskova'da bir araya geldiğini vurgulayan Peskov, görüşmede Ukrayna'daki durumun, ikili ilişkilerin, enerji ve doğal gaz konularının ele alındığını söyledi.

Peskov, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı konusunda, "Burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu" dedi.