Kremlin'den Esad'ın Eşinin Boşanma İddialarına Yalanlama - Son Dakika
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Kremlin'den Esad'ın Eşinin Boşanma İddialarına Yalanlama

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu. Moskova'da yapılan açıklamada, Esad'ın eşiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.

23.12.2024 14:01  Güncelleme: 14:02
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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya sığınan Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, "Esad'ın eşinin boşanmak ve Rusya'dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?" sorusuna, "Hayır, bu gerçek değil" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile dün Moskova'da bir araya geldiğini vurgulayan Peskov, görüşmede Ukrayna'daki durumun, ikili ilişkilerin, enerji ve doğal gaz konularının ele alındığını söyledi.

Peskov, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı konusunda, "Burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu" dedi.

Kremlin\'den Esad\'ın Eşinin Boşanma İddialarına Yalanlama
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kremlin'den Esad'ın Eşinin Boşanma İddialarına Yalanlama - Son Dakika

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