İsrail- İran savaşı tüm dünyanın endişeyle takip ettiği bir kriz haline gelirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan Tahran yönetimine açık destek geldi. Kim, "İran ihtiyaç duyarsa gerekli desteği veririz" açıklamasıyla yeni bir jeopolitik dengeyi işaret etti.
Ortadoğu'da tansiyon giderek yükselirken, Asya'dan gelen bu çıkış uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, İran'a koşulsuz destek verebileceklerini açıklaması, Tahran cephesine yönelik askeri yardım ihtimalini de gündeme taşıdı.
Kim'in sözlerinin ardından gözler, Kuzey Kore'nin "mutlak üstünlük sembolü" olarak nitelendirdiği Hwasong-16B füzesine çevrildi. Geçtiğimiz aylarda füzenin test fırlatışını bizzat denetleyen Kim Jong Un, Hwasong-16B'yi "savunma teknolojisinin zirvesi" olarak tanımlamıştı.
Askeri kaynaklara göre; bu balistik füzenin İran'a gönderilebileceği iddiaları ciddi şekilde değerlendirilirken, olası bir füze sevkiyatının Ortadoğu'daki dengeleri daha da karmaşık hale getireceği yorumları yapılıyor.
Kuzey Kore'nin bu yöndeki adımı, yalnızca İsrail-İran savaşının seyrini değil, aynı zamanda ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin bölgedeki pozisyonlarını da etkileyebilir. Uzmanlar, Kim Jong Un'un açıklamasını sadece siyasi değil, stratejik bir hamle olarak yorumluyor.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde - Son Dakika
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