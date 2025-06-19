Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde - Son Dakika
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Dünya

Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kuzey Kore\'den İran\'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde
19.06.2025 15:36
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İsrail-İran savaşı sürerken ''İran ihtiyaç duyarsa destek veririz'' dedi. Bu açıklamanın ardından Kuzey Kore'nin stratejik silahı Hwasong-16B füzesini İran'a gönderebileceği iddiaları gündeme geldi.

İsrail- İran savaşı tüm dünyanın endişeyle takip ettiği bir kriz haline gelirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan Tahran yönetimine açık destek geldi. Kim, "İran ihtiyaç duyarsa gerekli desteği veririz" açıklamasıyla yeni bir jeopolitik dengeyi işaret etti.

ASKERİ YARDIM İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ

Ortadoğu'da tansiyon giderek yükselirken, Asya'dan gelen bu çıkış uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, İran'a koşulsuz destek verebileceklerini açıklaması, Tahran cephesine yönelik askeri yardım ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

GÖZLER O FÜZEYE ÇEVRİLDİ

Kim'in sözlerinin ardından gözler, Kuzey Kore'nin "mutlak üstünlük sembolü" olarak nitelendirdiği Hwasong-16B füzesine çevrildi. Geçtiğimiz aylarda füzenin test fırlatışını bizzat denetleyen Kim Jong Un, Hwasong-16B'yi "savunma teknolojisinin zirvesi" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

DENGELERİ DAHA DA KARMAŞIK HALE GETİREBİLİR

Askeri kaynaklara göre; bu balistik füzenin İran'a gönderilebileceği iddiaları ciddi şekilde değerlendirilirken, olası bir füze sevkiyatının Ortadoğu'daki dengeleri daha da karmaşık hale getireceği yorumları yapılıyor.

Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

KÜRESEL TANSİYON ARTIYOR

Kuzey Kore'nin bu yöndeki adımı, yalnızca İsrail-İran savaşının seyrini değil, aynı zamanda ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin bölgedeki pozisyonlarını da etkileyebilir. Uzmanlar, Kim Jong Un'un açıklamasını sadece siyasi değil, stratejik bir hamle olarak yorumluyor.

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hüseyin Ermurat:
    Elin yabancısi bizim müslümanlardan iyi arap susbuz zaten bizimkiler kınama bombası yoluyor abi cok dikkat etmek gerek israile gizli hizmet eden her seferinde eleştirip ama.hizmet edenlere dikkat etmek gerek hiç birsey göründügü gibi degil artıj 121 2 Yanıtla
  • Semih Yetkin:
    Nükleer başlıklı fuzelerı atışa hazır hale getirmesi lâzım İran ın kullanmasa bile mesaj olur ama baktı yok olacak kullanmalı 3 tane atsa İsrail'e İsrail tarım arazisi olur ama kullanılamaz tarım arazisi 40 0 Yanıtla
    Seko Tunç:
    Büzük varsa atarsın attığın an misli ile karşı tarafta atacak 0 0
  • Seko Tunç:
    Nükleer füze atmak için büzük lazım atınca mislini yiyeceğini bilmen lazım 12 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde - Son Dakika
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