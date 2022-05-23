Kuzey Kore lideri Kim'i Jong-un, üst düzey general Hyon Chol Hae'nin ölümü sonrası kahroldu: Mezara toprak atarken gözyaşlarına boğuldu

Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle karantina uygulamalarına geçtiği günlerde Kuzey Kore'de 28 ay boyunca hiçbir virüs vakası bildirilmemişti. 2022 yılının Mayıs ayında ise Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası ilan edildi. Bir günde vaka sayısının çeyrek milyonun üzerine çıktığı ülkede Kim Jong-un ilk kez maske takarak halkın karşısına çıktı. Kuzey Kore lideri Kim, ulusal acil durum ilan edip ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirdi, salgını bitirme sözü verdi.

ÜST DÜZEY GENERALİN CENAZESİNE KATILDI

Ancak Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı olan KCNA'dan tüm dünyaya servis edilen görüntülerde koronavirüs salgınına rağmen devasa kalabalıktan oluşan bir cenaze töreni düzenlendi. Kuzey Kore lideri Kim de dahil olmak üzere çok sayıda kişi, Kovid-19 salgınıyla ilgili endişelere rağmen üst düzey bir yetkilinin cenaze törenine katıldı.

MEZARA ELLERİYLE TOPRAK ATTI

Törende, Kuzey Kore lideri Kim'in maske takmaması görüntülere yansıdı. Oldukça duygusal anlar yaşadığı görülen Kuzey Kore liderinin, elleriyle mezara toprak attığı anlara ait kareler servis edildi.