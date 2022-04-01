Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi - Son Dakika
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Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi

01.04.2022 17:46
Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi

VİYENTİYAN, 1 Nisan (Xinhua) — Laos'un Champasak eyaletinde yer alan Paksong'da bulunan bir çay tarlası, yerel halkın daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir yaşam tarzına ulaşmalarını sağladı. Çin-Laos ortak girişimi olan Lao Manor'un sahibi olduğu tarla, Laos'taki en büyük çay şirketlerinden biri. Paksong'un 36 Manor çayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Çay Şampiyonası'nda […]

Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi

VİYENTİYAN, 1 Nisan (Xinhua) — Laos'un Champasak eyaletinde yer alan Paksong'da bulunan bir çay tarlası, yerel halkın daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir yaşam tarzına ulaşmalarını sağladı. Çin-Laos ortak girişimi olan Lao Manor'un sahibi olduğu tarla, Laos'taki en büyük çay şirketlerinden biri. Paksong'un 36 Manor çayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Çay Şampiyonası'nda siyah çay kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştı.

Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi
Laos'un Champasak eyaletinde yer alan 36 Manor çay tarlasında Çinli teknisyenler, çay yapraklarını işliyor, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi
Laos'un Champasak eyaletinde yer alan 36 Manor çay tarlasında Laos köylüleri çay yapraklarını satıyor, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi
25 Mart 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Laos'un Champasak eyaletinde yer alan 36 Manor çay tarlasını gösteriyor. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Çay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi - Son Dakika


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