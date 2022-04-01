Laos'ta Çin Çayı Toplama Mevsimi - Son Dakika

VİYENTİYAN, 1 Nisan (Xinhua) — Laos'un Champasak eyaletinde yer alan Paksong'da bulunan bir çay tarlası, yerel halkın daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir yaşam tarzına ulaşmalarını sağladı. Çin-Laos ortak girişimi olan Lao Manor'un sahibi olduğu tarla, Laos'taki en büyük çay şirketlerinden biri. Paksong'un 36 Manor çayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2021 Dünya Çay Şampiyonası'nda siyah çay kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştı.

Laos'un Champasak eyaletinde yer alan 36 Manor çay tarlasında Çinli teknisyenler, çay yapraklarını işliyor, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Laos'un Champasak eyaletinde yer alan 36 Manor çay tarlasında Laos köylüleri çay yapraklarını satıyor, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)