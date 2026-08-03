Lindsay Clancy Dava Süreci Başladı

Uyarı: Bu haber rahatsız edici ayrıntılar ve intihar girişimine dair tartışmalar içermektedir.ABD'de 35 yaşındaki Lindsay Clancy üç çocuğunu öldürme suçundan yargılanıyor. Dava, kadınların doğum sonrası ruh sağlığını yeniden başlıklara taşıdığı için gündemde.Lindsay Clancy'nin avukatları onun doğum sonrası psikoz nedeniyle çocuklarını öldürdüğünü, bu nedenle cezai ehliyetinin olmadığını söylüyor.Savcılar ise ölümlerin önceden planlanmış ve kasıtlı olduğunu iddia ediyor.Olay, 2023 yılında Massachusetts'teki evlerinde gerçekleşti.Clancy de aynı gece kendi yaşamına son vermeye teşebbüs ettikten sonra felç kaldı.Doğum sonrası psikoz, bir kişinin çocuk sahibi olduktan kısa süre sonra yaşayabileceği nadir fakat ciddi bir ruh sağlığı hastalığı olarak tanımlıyor ve acil tedavi görülmesini öneriyor.Suçlu bulunması halinde Lindsay Clancy, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.Olay hakkında ne biliniyor?Olayın ardından ayrıldığı eşi Patrick Clancy 29 Temmuz'da duruşmada verdiği ifadesinde olay gününün ayrıntılarını paylaştı.Patrick Clancy, 24 Ocak 2023'te Massachusetts, Duxbury'deki evlerinden ihtiyaçları almak için ayrıldığını ve daha sonra geri döndüğünü anlattı.Döndüğünde evi "alışılmadık derecede sessiz" bulan Clancy, hızlıca bodrum katı da dahil olmak üzere birçok odayı kontrol ettikten sonra yukarı çıktı ve yatak odasının kapısının kilitli olduğunu gördü."İşte o zaman bir şeylerin ters gittiğini anladım" dedi.Savcılar yatak odasının fotoğraflarını sunduktan sonra Clancy'ye verdiği ifadeyle ilgili sorular yöneltti ve duvarlarda veya yatak odası takımında kan izi görüp görmediğini sordu."Her yerde kan vardı" diye yanıtladı.

Patrick Clancy yatak odasında kan bulduktan sonra aşağıya koştuğunu ve dışarı çıktığını, orada eşini yerde, bileklerinde ve boynunda kesiklerle bulduğunu anlattı. Ardından acil servisleri aradı.Savcılık duruşmada, ikinci katın camından atlayan Lindsay Clancy'nin intihar girişiminin gerçek olmadığını savundu.2024'teki ön duruşmada, davanın başsavcısı Jennifer Sprague, Lindsay Clancy'yi boynundaki ve bileğindeki kesikleri "küçük çizikler" olarak nitelendirdi ve atlamak yerine evin kenarından "aşağı kaydığını" söylemişti.Patrick Clancy savcının sorusu üzerine acil servis ekiplerine eski eşinin yaralarına baskı uygulamaya gerek olmadığını söylediğini teyit etti.Clancy, acil servis ekipleri olay yerine geldikten ve eşi çocuklarının bodrumda olduğunu söyledikten sonra, hemen oraya koştuğunu belirtti. Bodrumda üç çocuğunu boğulmuş halde buldu.Lindsay Clancy ikinci kattan atladıktan sonra felç kaldı.Çarşamba günü tekerlekli sandalyede katıldığı duruşmada eski eşinin ifadesi sırasında ağladığı görüldü. Davayı kayda alan kamera, avukatının elini tutuşunu, başını diğer yöne çevirişini ve gözyaşlarını silişini kayda aldı.Savunma ekibi ne diyor?Savunma ekibi Clancy'nin doğum yaptıktan sonra halüsinasyonlar ve hezeyanlar yaşadığını söylüyor.Çocuklar öldürüldüğünde, doğum sonrası gelişen psikiyatrik sorunlar nedeniyle tıbbi tedavi görüyordu.Avukatı, 27 Temmuz'daki duruşmada, Clancy'nin var olmayan sesler duyduğunu ve bu sesler ona kendisini ve çocuklarını öldürmesini emrettiğini söyledi.Bu yılın başlarında açtıkları bir dava kapsamında Clancy ve eski eşi, sağlık hizmeti sağlayıcılarını "ağır bir doğum sonrası psikiyatrik durumu" doğru şekilde teşhis etmemek, tedavi etmemek ve izlememekle suçladı.Clancy, çocukları beş yaşındaki Cora, üç yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı öldürmeden haftalar önce birkaç gününü bir psikiyatri hastanesinde geçirmişti.Dava dosyasına göre Clancy, uyumakta güçlük çektiğini ve zihninde kendisine ve çocuklarına zarar vermesini söyleyen sesleri defalarca duyduğunu söyledi.

"Lindsay Clancy, kendi durumundaki bir annenin yapabileceği her şeyi yaptı" diyen savunma ekibi şu ifadeleri kayda geçirdi: "Bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Tıbbi tedavi aradı. Acil servislere gitti. Kriz yardım hatlarını aradı."Kendi isteğiyle hastanelere yattı. Kendisine reçete edilen ilaçları kullandı. Kötüleşen belirtilerini sağlık hizmeti sunucularına bildirdi. İlaçların durumunu daha da kötüleştirdiğini onlara söyledi."Savcılar ne söylüyor?Savcılar, 12 üyeli jüriyi Lindsay Clancy'nin çocuklarını "hesaplı" bir şekilde öldürdüğüne ikna etmeye çalışıyor. Clancy'nin çocukları öldürdüğünde evde olmaması için eşi Patrick Clancy'yi kasıtlı evden uzaklaştırdığını öne sürüyor.Hatta işlerinin ne kadar süreceğini araştırdığını ve böylece çocuklarla ne kadar süre yalnız kalacağını bildiğini savunuyor.Lindsay Clancy'nin intihar girişiminin gerçek olmadığı da savcıların bir diğer yaklaşımı.Cinayetlerin ardından açılan bir GoFundMe bağış kampanyası paylaşımında Patrick Clancy "dayanılmaz bir şok ve acı yaşadığını" söyledi ancak insanlardan eski eşine kendisinin baktığı gibi bakmalarını istedi.BBC'nin ABD'deki iş ortağı CBS News'a göre, bağış kampanyası paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Gerçek Lindsay herkese karşı sevgi dolu ve şefkatliydi; bana, çocuklarımıza, ailesine, arkadaşlarına ve hastalarına karşı. Ruhunun özü sevgi dolu. Artık onun için tek dileğim, bir şekilde huzur bulabilmesi."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .