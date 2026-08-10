Arazöz devrildi, sürücünün ilk sözü başkana “Bana kızdın mı?” oldu

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde belediyeye ait arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerle birlikte olay yerine gelen Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün Başkan Koç’a “Bana kızıyor musun başkanım?” diye sorması ise olay sırasında gülümseten anların yaşanmasına neden oldu.

ARAZÖZ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza, Kayseri’nin Tomarza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tomarza Belediyesi’ne ait arazöz henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada araç sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç da çalışmaları takip etmek üzere olay yerine geldi.

YARALI SÜRÜCÜ BAŞKANI GÖRÜNCE SORDU

Hurdaya dönen aracın kabininde sıkışan sürücü, başucuna gelen Başkan Osman Koç’u görünce “Bana kızıyor musun başkanım?” diye sordu.

Başkan Koç ise çocukluk arkadaşı olan sürücünün bu sorusuna, elini tutarak karşılık verdi.

“NE SANA KIZACAĞIM OĞLUM”

Başkan Koç, yaralı sürücüyü sakinleştirmek için “Ne sana kızacağım oğlum, sen benim çocukluk arkadaşımsın. Kendini yorma kuzum, rahat ol. Kepçe de geliyor, ekipler de geliyor” ifadelerini kullandı.

Koç’un sürücüyü teselli ettiği anlarda ikili arasında duygusal ve bir o kadar da gülümseten anlar yaşandı.

EKİPLER SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kurtarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.