Louvre Müzesi, 2031\'e Kadar Yenileniyor

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DÜNYANIN en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Paris'teki Louvre Müzesi, tarihi yapısını koruyarak modern çağın gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla kapsamlı bir yenileme sürecine giriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un duyurduğu proje kapsamında, müze 2031 yılına kadar büyük bir dönüşüm geçirecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nde sergilenen İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin eseri Mona Lisa'nın önünde yaptığı konuşmada, 'Louvre'un yeni Rönesansı' başlığı altında müzede yapılacak kapsamlı yenileme planına ilişkin detayları açıkladı. Yaklaşık 800 milyon avro bütçeye sahip olan bu restorasyon planı, ziyaretçi deneyimini iyileştirmeyi, müzenin altyapısını güçlendirmeyi ve tarihi eserleri daha iyi korumayı amaçlıyor. Louvre'un 18'nci yüzyıldan bu yana geçirdiği en büyük yenileme süreci olarak nitelendirilen bu proje, müzenin fiziksel yapısında ve ziyaretçi yönetiminde önemli değişiklikler içerecek.

MONA LİSA YENİ BİR SALONA TAŞINIYOR

Macron açıklamasında, Louvre'un en ünlü eseri olan 'Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun, ziyaretçilerin daha rahat inceleyebilmesi için özel olarak tasarlanmış yeni bir odaya taşınacağını ifade etti. Yeni sistemde Mona Lisa'yı görmek isteyen ziyaretçilerin özel bir bilet alması gerekecek.

GİRİŞ VE ALTYAPI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Macron, müzenin doğu cephesinde yeni bir giriş yapılacağını bildirdi. Macron, bu giriş için uluslararası mimarlık yarışması yapılacağını belirterek, projenin müzenin kaynaklarıyla finanse edileceğini ve en geç 2031'de tamamlanacağını dile getirdi. Ayrıca, eskiyen altyapı yenilenecek, su sızıntıları ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı önlemler alınacak.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'den, Avrupa Birliği (AB) dışından müzeye gelen ziyaretçiler için daha yüksek bir giriş fiyatı getirmesini isteyen Macron, yeni bilet fiyatlarının 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerliği olacağını belirtti.