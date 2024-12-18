Lübnan Başbakanı Mikati: 'Türkiye, Lübnan'ın Zorlu Dönemlerinde Destek Ülkesi Olmuştur' - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati: 'Türkiye, Lübnan'ın Zorlu Dönemlerinde Destek Ülkesi Olmuştur'

Geniş Video İzle

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir basın toplantısı düzenledi.

18.12.2024 21:17  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerekiyor

"HER ZORLU DÖNEMDE TÜRKİYE DESTEK ÜLKESİ OLMUŞTUR"

Türkiye'nin, Lübnan'a ve halkına karşı beslediği duygulardan dolayı minnettar olduğunu dile getiren Mikati, "Lübnan'ın içinden geçtiği tarih boyunca her çetrefilli ve zorlu dönemde Türkiye destek ülkesi olmuştur." dedi. Mikati, "Her zaman olduğu gibi zat-ı devletlerinin konuyla yakinen ilgisini gördük. Özellikle de insani ve siyasi bağlamda İsrail saldırılarına maruz kaldığımız süreçte gösterdiğiniz yardım, dayanışma ve destek bizim için çok büyük anlam taşımaktadır." ifadesini kullanarak, bunun yeni bir şey olmadığını söyledi.

Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerekiyor

"İSRAİL ATEŞKESE UYGUN DAVRANMAMAKTADIR"

Türkiye'nin, Lübnan'da olup biten bütün gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkati çeken Mikati, ülkesinin aylardan beri İsrail'in saldırıları neticesinde ekonomik, toplumsal ve çevresel bağlamda ciddi zararlara maruz kaldığını vurguladı. Mikati, bu saldırıların halen durmadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Her gün gerçekleşen ihlallerle de devam etmektedir. İsrail ateşkese uygun davranmamaktadır ve ateşkeste belirtilen hususlara bağlı kalmamaktadır. Sizler, hem uluslararası hem bölgemizde hem de Arap ülkeleri ile çok geniş ilişki ağına sahipsiniz. Bu bağlamda, İsrail saldırıları neticesinde zarar görmüş olan ülkelerin desteklenmesi hususunda üzerinize düşen rolü fazlasıyla yapacağınıza inanıyorum."

Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerekiyor

"İSRAİL'E BİR FIRSAT DOĞDU"

Özellikle bölgede, son dönemlerde siyasi anlamda ciddi dönüşümler ve değişimler yaşandığına dikkati çeken Mikati, bu bağlamda Suriye'nin görüldüğünü ve özellikle İsrail'e bir fırsat doğduğunu kaydetti. Bunun durdurulması için baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Mikati, "Bizler de Suriye'nin birliği, özgürlüğü ve tüm topraklarında tam anlamıyla egemenliğini destekliyoruz ve bu bağlamda sizin de ifade ettiğiniz tüm hususların altını çizerek ben de katılıyorum. Lübnan olarak bu bağlamda Türkiye ile iş birliğimiz önemli. Karşılıklı komşuluk ve saygı çerçevesinde, yeni dönemde, Suriye ile de iyi bir komşuluk ilişkisi kuracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerekiyor

"ÖNCE ALLAH'A DAHA SONRA TÜRKİYE'YE GÜVENMEMİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Mikati, gelecek dönemlerde dayanışma ve işbirliği için yeni kapıların aralanacağını belirterek, ikili görüşmede de bu hususlara değinildiğini söyledi. Lübnan'ın kriz yaşadığını hatırlatan Mikati, "Belki de ekonomik, mali ve sosyal her anlamda çok kötü diyebileceğimiz bir kriz yaşadı. Ancak şunu öğrendik, önce Allah'a, daha sonra Lübnan'ın dostlarına ve özellikle de Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik." dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati: \'Türkiye, Lübnan\'ın Zorlu Dönemlerinde Destek Ülkesi Olmuştur\'
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan Başbakanı Mikati: 'Türkiye, Lübnan'ın Zorlu Dönemlerinde Destek Ülkesi Olmuştur' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • barış özcan:
    Türk halkı her zaman mazlumun yanında olmuştur ve olacaktır. 14 5 Yanıtla
  • Orhan Ceylan:
    Kendi ülkesi hariç her yere destek 10 9 Yanıtla
  • Ender seker:
    kendi vatandaşının dışında dünyaya yardım etmiş ya la rte bizim niye haberimiz yok BOP başkanı ya tam 7 9 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Bir gün içimizde ki körler de bunu görür inşallah Türk devleti kadimdir Büyüktür 9 4 Yanıtla
  • Sagamore:
    Ne demezsin,Hariri sayesinde reis size 6 milyar dolar kıyak çekti zaten yetmediyse daha da verir,ne de olsa milletin ekmeğine çöküp ona buna vatandaşın parasını peşkeş çekmek 20 yıldır moda oldu 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:28:41. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı Mikati: 'Türkiye, Lübnan'ın Zorlu Dönemlerinde Destek Ülkesi Olmuştur' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.