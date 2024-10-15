Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 21 Ölü

Lübnan\'da İsrail Hava Saldırısı: 21 Ölü

İsrail'in Lübnan'daki hava saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

15.10.2024 00:50
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişinin öldüğünü, sekiz kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıda, nüfusunun çoğu Hristiyanlardan oluşan Aitou köyündeki bir bina hedef alındı. Bölge İsrail'in Şii Hizbullah örgütünü hedef alan binlerce saldırı düzenlediği yerlerin uzağında.

Görgü tanıkları binada, savaş nedeniyle evlerinden olan bir ailenin yaşadığını söyledi.

İsrail Ordusu henüz yorum yapmadı. Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin "Hizbullah'ı Beyrut da dahil Lübnan'ın her yerinde merhamet göstermeden vurmaya devam edeceğini" belirtti.

Netanyahu ayrıca "Her şey operasyonel saiklere göre yapılıyor. Bunu son dönemde kanıtladık ve önümüzdeki günlerde de kanıtlamaya devam edeceğiz diye konuştu.

Netanyahu, açıklamalarını Pazar gecesi Hizbullah'ın silahlı insansız araç saldırısı sonucu dört İsrail askerinin öldüğü, ülkenin kuzeyindeki askeri üste yaptı.

İsrail Ordusu, insansız hava aracının ileri hava savunma sistemlerini nasıl geçip, Binyamina kasabası yakınlarında buluna Golani Tugayına ait eğitim tesisini vurduğunu araştırdıklarını belirtti.

Hizbullah, saldırının İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı misilleme olduğunu duyururken, Lübnan Sağlık Bakanlığı son bir ayda İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 1700 kişinin öldüğünü belirtti.

İsrail'in son bir haftadaki hava saldırılarının çoğunda, çoğunlukla Şiilerin yaşadığı ülkenin güneyi ve Hizbullah'ın güçlü olduğu Bekaa Vadisi vurulmuştu.

Lübnan'ın kuzeybatısındaki Trablus kenti yakınlarında bulunan dağlarda yer alan Aitou, bir Maruni Hristiyan topluluğu ve vurulması beklenen yerlerden biri değildi.

Görgü tanıkları herhangi bir uyarı yapılmadığını ve sadece tek, şiddetli bir patlama duyulduğunu syöledi.

Bölge halkı ayrıca, güneydeki saldırılar nedeniyle evlerinden olan bazı ailelerin Aitou'ya taşındığını ve vurulan evin iki hafta önce bölge dışından gelenlere kiraya verildiğini belirtti.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, binanın "bir erkeğin araçla gelmesinden hemen sonra vurulduğunu" söyledi.

Bu arada İsrail Ordusu, güneydeki Nebatiye bölgesinde düzenlenen bir saldırıda, Hizbullah'ın seçkin Radwan gücüne bağlı bir anti tank komutanının öldürüldüğünü ifade etti.

Hizbullah henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Ordusu ayrıca, orta ve kuzey İsrail'e roket atılmasında kullanılan bazı fırlatma rampalarının vurulduğunu bildirdi.

Rampalardan atılan roketlerin çoğunun da ya engellendiği ya da açık alanlara düştüğü savunuldu.

Kaynak: BBC

Sağlık Bakanlığı, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika

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