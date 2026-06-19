Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3912 - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3912

Lübnan\'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3912
19.06.2026 13:01
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 3912, yaralı sayısı ise 11873'e ulaştı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 912'ye, yaralı sayısının ise 11 bin 873'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 912'ye, yaralı sayısının ise 11 bin 873'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 18 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 366'sı kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 172 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 133 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 402'sinin ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 173 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3912 - Son Dakika

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