Lübnan\'daki Saldırılarda Can Kaybı 3826

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 826'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 851'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 826'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 851'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 16 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 364'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.