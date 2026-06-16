Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 3826 - Son Dakika
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Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 3826

Lübnan\'daki Saldırılarda Can Kaybı 3826
16.06.2026 17:35
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İsrail saldırılarında Lübnan'da 3826 ölü, 11851 yaralı var; 247 çocuk ve 364 kadın da hayatını kaybetti.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 826'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 851'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 826'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 851'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 16 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 364'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'daki Saldırılarda Can Kaybı 3826 - Son Dakika

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