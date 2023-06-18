Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara, Şef Umut Karakuş ile birlikte mutfağa girdi - Son Dakika
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Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara, Şef Umut Karakuş ile birlikte mutfağa girdi

18.06.2023 10:21

Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara, Şef Umut Karakuş ile birlikte Türk ve Lübnan mutfağı arasındaki benzerlikleri göstermek için tahinli piyaz yaptı. Kabbara, Türk mutfağının cömert zenginliğinden bahsederek en sevdiği yemeğin mantı olduğunu söyledi. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen Kabbara, ortaya çıkan lezzete bayıldığını söyledi.

Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara, Şef Umut Karakuş'un sunduğu "Mutfağın Elçileri" programına konuk olup mutfağa girdi. Türk ve Lübnan mutfağı arasındaki benzerlikleri göstermek için güzel bir fırsat yakaladıklarını belirten Kabbara, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek Karakuş'la tahinli piyaz yaptı.

"EN SEVDİĞİM YEMEK MANTI"

Program öncesinde şefi konsoloslukta ağırlayan Kabbara, "Pek çok benzerliğimiz olduğuna inanıyorum. Ama yemeğin çeşnisi ya da sergilenmesi belki farklı olabilir. Bazen biz yemeklerimize daha bol zeytinyağı, sarımsak koyarız. Çok Türk yemeği ile karşılaştım. Hatay mutfağı bizimkine çok benzer. Adana'da, Karadeniz'de az da olsa farklılıklar var. Bu da Türk mutfağının cömert zenginliğinden kaynaklanıyor. Ne zaman Türk dostlarım yemeğe davet etse birçok leziz yemek ikram ediyorlar. Dolmalar, kebaplar, mantı... En sevdiğim yemek mantı." dedi.

Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara, mutfaktaki yeteneklerini sergiledi

MUTFAKTA DÖKTÜRDÜ

3.5 yıldır İstanbul'da olduğunu belirten Kabbara, Londra'da yaşadığı dönemde yemek yapmaya başladığını ve bunu bir hobi olarak zaman zaman sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'de köfte, pilav ve fasulye yapmayı öğrendiğini belirten Kabbara, daha sonra Şef Karakuş ile birlikte mutfağa girdi. İkili hem Türk hem Lübnan mutfağının esintilerinin olduğu tahinli piyaz yemeğini yaptı. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen Kabbara, heyecanlansa da ortaya çıkan lezzete bayıldığını söyledi ve Türkçe olarak "Harika, çok lezzetli" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara, Şef Umut Karakuş ile birlikte mutfağa girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara, Şef Umut Karakuş ile birlikte mutfağa girdi - Son Dakika
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