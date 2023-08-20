Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macar vatandaşları selamladı.

MACARİSTAN'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, davetine icabetle ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

AB ÜYELİK SÜRECİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Başbakan Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşme yapacağı otele geçti. Burada heyet tarafından karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen bazı vatandaşların otel çevresinde beklediği görüldü.