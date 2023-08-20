Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi - Son Dakika

Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Son Güncelleme: 20.08.2023 21:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Viktor Orban'ın daveti üzerine gittiği Macaristan'da sevgi gösterileri karşılaştı. Erdoğan'ı görmek isteyen bazı vatandaşların otel çevresinde beklediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macar vatandaşları selamladı.

MACARİSTAN'A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, davetine icabetle ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

AB ÜYELİK SÜRECİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Başbakan Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşme yapacağı otele geçti. Burada heyet tarafından karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen bazı vatandaşların otel çevresinde beklediği görüldü.

Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
Emre İliksiz
Sondakika.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi - Son Dakika


Son Dakika
21:30 Rus tankı mayına bastı, asker metrelerce havaya yükseldi!
21:23 Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
21:16 Rus tankı mayına bastı, asker metrelerce havaya yükseldi! İHA kamerası o anları saniye saniye kaydetti
21:10 Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi
21:02 Hızsızlık yapan kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar
20:49 Kabile üyelerini ateşte pişirip yiyorlar! Sebebi lezzeti ya da besin ihtiyacı değil
20:51 Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
20:38 Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
20:26 Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın teklifini elinin tersiyle itti
20:22 Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2023 21:39:45. #1.12#
SON DAKİKA: Macar vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement