Machado\'nun Nobel Ödülü\'nü Trump\'a vermesi alay konusu oldu: Elleri kelepçeli Maduro bu kadar aşağılanmadı

Venezuela muhalefetinin önde gelen isimlerinden Maria Corina Machado, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü madalyasını takdim etse de görüşme sonunda beklediği net siyasi desteği alamadı. Trump ödülü kendisine sunmasının karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü madalyasını Trump'a sunan Machado, Maduro sonrası dönemde Amarika'nın tam desteğini almayı amaçladı ancak umduğunu bulamadı.

MACHADO BEYAZ SARAY'DAN HEDİYE ÇANTAYLA AYRILDI

Machado'nun Beyaz Saray'dan ayrılırken elinde Trump markalı hediye bir çanta taşıması gündem oldu. Bu detay, ziyaretin somut bir siyasi kazanımdan ziyade sembolik düzeyde kaldığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

"ÖDÜLÜN KAZANANI DEĞİŞTİRMEZ"

Nobel Komitesi ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada Machado'nun ödülünü Trump'a takdim etmesinin ödülün kazananını değiştirmeyeceğini açıkladı. Komiteden yapılan açıklamada, "Madalya ve diploma, bir kişi ya da kuruluşun Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirildiğinin fiziksel sembolleridir. Ödülün kendisi, Norveç Nobel Komitesi tarafından belirtilen kişi ve kuruluştan ayrılamaz bir onur ve tanımadır." ifadesine yer verildi.

Şu anda birçok Nobel madalyasının dünyada müzelerde sergilendiği, bazı kişilerin de ödüllerini bağışlamayı ya da satmayı tercih ettiği vurgulanan açıklamada, "Madalya ya da diploma daha sonra başka birine verilse dahi bu Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişiyi değiştirmez." ifadesi kullanıldı.

"ELLERİ KELEPÇELİ MADURO BU ŞEKİLDE AŞAĞILANMADI"

Machado'nun bu hareketi Venezuela halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Halk yapay zeka kullanarak Machado'nun Trump'ın önünde eğilerek madalyayı takdim ettiğine dair görseller hazırlayarak "Elleri kelepçeli olan Maduro, bu şekilde aşağılanmış hissetmedi" gibi ifadeler kullanıyor.

Diğer vatandaşlar ise şu ifadeleri kullandı: