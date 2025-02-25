Macron ve Trump\'tan Ukrayna Üzerine Görüş Ayrılıkları

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeden sonra, Ukrayna'da herhangi bir barış anlaşmasında güvenlik garantileri olması gerektiğini söyledi.

Macron, Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Bu barış, Ukrayna'nın teslimi olmamalı, garantileri olmayan bir ateşkes anlamına gelmemeli" dedi.

Güvenlik garantilerinden bahsetmeyen Trump ise Ukrayna'da barışı sağlamanın masraf ve yükünün sadece ABD değil, Avrupa ülkeleri tarafından da ödenmesi gerektiğini söyledi.

Macron ise Avrupa'nın "güvenlik yükünü paylaşmak için daha fazla şey yapması gerektiğini" anladığını belirtti ve Rus işgalinin üçüncü yıldönümündeki görüşmelerin ileriye doğru bir yolu gösterdiğini vurguladı.

İkili, toplantıları boyunca birbirlerine sıcak sözler sarf ederken, Oval Ofis'te gazetecilerle konuşurken ve 40 dakika süren ortak basın toplantısında, özellikle Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda net görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

Bir barış anlaşmasına güvenlik garantileri eklenmesi ve sonraki potansiyel adımlar bir görüş ayrılığı olarak öne çıktı.

Trump, mümkün olduğunca kısa sürede ateşkes istediğini söylerken, üzerinde anlaşılınca Rusya'da Vladimir Putin'i ziyaret edebileceğini kaydetti.

Ancak Macron, ateşkes ve barış anlaşmasına daha ihtiyatlı bir yaklaşım önerdi ve Ukrayna için uzun vadeli güvenlik garantileri bulunması gerektiğini vurguladı.

Macron "Çabuk barış istiyoruz ama zayıf bir anlaşma istemiyoruz" dedi.

Ancak ikili, herhangi bir barış anlaşmasına Ukrayna'ya barış gücü olarak Avrupalı birliklerin konuşlandırılmasının dahil olması gerektiği konusunda uzlaştı.

Macron "Cephe hattında olmayacaklar. Herhangi bir çatışmanın parçası olmayacaklar. Barışa saygı duyulmasını garanti altına almak için orada bulunacaklar" dedi.

Daha sonra Trump, Rus lider Vladimir Putin'in bunu kabul edeceğini belirtti ve "Özellikle ona bu soruyu sordum. Sorun olmadığını söyledi" dedi.

Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy için kullandığı "diktatör" tanımını, Putin için kullanmayı reddederken, geçen haftaki telefon görüşmesinden sonra Rusya lideriyle buluşmayı planladığını belirtti.

Trump "Ne zaman görüşeceğiz bilmiyorum. Bir noktada Başkan Putin ile görüşeceğiz" dedi.

Bu arada, Pazatesi günü aynı zamanda New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda AB ve İngiltere'nin, işgalin üçüncü yılı için sunduğu ve BM'nin "Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını" teyit ettiği tasarı kabul edildi.

ABD tasarıya karşı çıkarken, kendi tasarısını sundu ve metinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapılmazken, Rus işgalinden "çatışma" diye bahsedildi.