Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail\'den sınır dışı edildi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail güçlerince durdurulan ve el konulan Madleen gemisindeki 12 aktivisten 4'ü sınır dışı edilmeyi kabul etti. Bu 4 kişi içinde İsveçli Greta Thunberg de var.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından sabaha karşı yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki insani yardım gönüllülerinin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiği ifade edildi. Gönüllerin havalimanında vatandaşı olduğu ülkelerinin konsolosları tarafından karşılandığı belirtildi. Sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenlerin İsrail yasalarına göre sınır dışı edilmelerine izin verilmesi için mahkeme çıkarılacağı aktarıldı. Saatler sonra yapılan farklı bir açıklamada ise ünlü iklim aktivisti 22 yaşındaki Greta Thunberg'in İsveç'e gitmek üzere Fransa'ya giden uçağa bindiği ifade edildi. Thunberg'in uçaktan fotoğrafı da paylaşıldı.

5 FRANSIZ İMZA ATMAYI REDDEDİYOR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise yaptığı açıklamada, 1 Fransız vatandaşının sınır dışı formunu imzaladığını ve bugün Fransa'ya döneceğini belirtti. Bakan Barrot, gemideki diğer 5 Fransız vatandaşının ise sınır dışı belgelerini imzalamayı reddettiğini ve önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklarını söyledi.

SINIR DIŞI EDİLMEYİ KABUL ETMEYENLER HÜCREYE ATILACAK

"Hemen ayrılmayı reddeden" aktivistlerin ise Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüleceği ayrı hücrelerde tutulacakları ifade edildi.

TÜRK AKTİVİSTLERİN SON DURUMU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, Türk aktivistlerle bu sabaha karşı görüştü. Aktivistlerin yakınlarına düzenli olarak duruma dair bilgi verildiğini kaydeden Bakanlık yetkilileri, her türlü konsüler desteğin de sağlandığını ifade etti.

Madleen'deki aktivistler arasında Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da bulunuyordu.

GEMİDEN 12 KİŞİ BULUNUYORDU

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

MADLEEN'DE NE TAŞINIYORDU?

Gemi, Gazze halkı için hayati önem taşıyan acil insani yardımlar taşıyordu. Bu yardımlar arasında bebek maması, un, pirinç, çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler yer alıyordu.