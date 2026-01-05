Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

ABD tarafından kaçırılan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores bugün ilk kez hakim karşısına çıkarılacak.

New York'ta bir mahkeme Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro davasının 5 Ocak'ta yerel saat diliminde 12:00'de, TSİ saat 20.00'de görüleceğini doğruladı. Duruşmanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein'ın başkanlığında yapılacağını belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'ye getirilen Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in Pazartesi günü Manhattan Federal Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkmalarının beklendiğini yazmıştı.

Habere göre, mahkemede hakimin çifte haklarını açıklaması ve suçlarını kabul edip etmediklerini sorması bekleniyor. Makalede, Maduro ve eşinin duruşmaya kadar kefaletsiz bir şekilde gözaltında tutulmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

MADURO'YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Washington yönetimi, Maduro'yu "uyuşturucuyla bağlantılı terör" ve çeşitli organize suç iddialarıyla suçluyor. ABD savcılığı tarafından açıklanan iddianamede, uyuşturucu kaçakçılığına komplo kurmak, ağır silah bulundurmak ve "yıkıcı faaliyetler" gibi başlıklar yer alıyor. Maduro ise daha önce bu suçlamaların tamamını reddetmiş, ABD'nin kendisini hedef almasının siyasi nedenlere dayandığını belirtmişti.